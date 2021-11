Yeni Dünya Vakfı Başkanı Göksu'dan bazı vakıflara karşı algı operasyonu yürütüldüğü uyarısı

Yeni Dünya Vakfı Başkanı Mahmut Göksu, "yerli ve milli nesiller yetiştirmek" için çeyrek asır önce kurulan kendi vakıfları ve diğer bazı vakıflarla ilgili ortaya atılan iddiaları "algı operasyonu" olarak nitelendirerek, tüm çalışmalarının vakıf kültürü temelinde şeffaflıkla yürütüldüğünü söyledi.

Göksu, Yeni Dünya Vakfı'nın misyonu, 25 yıllık çalışmaları ve gelecek vizyonuyla son dönemde bazı vakıflarla ilgili iddiaları AA muhabirine değerlendirdi.

Yeni Dünya Vakfı'nın, vakıf kültürünü milli şuurla gelecek nesillere taşımak, "ben" değil "biz" diyebilmek için gençlik temelinde çalışmalar yaptığını dile getiren Göksu, gelecek 25 yılda da hız kesmeden faaliyetlerine devam etmek istediklerini kaydetti.

Göksu, vakıf çalışmalarında tarihsel tecrübe ve zenginlikten ilham aldıklarını belirterek, "Selçuklu ve özellikle Osmanlı döneminde emniyet, savunma ve güvenlik dışında nerdeyse her şey vakıflar aracılığıyla yapılmış. Bir vakıf kelimesinden doğan bu büyük medeniyeti gençliğe tanıtmak zorundayız. "dedi.

Vakıf kültürünün toplumsal misyonuna değinen Göksu, "Vakıf kültürü başkasının derdiyle dertlenmek, mutluluğuyla mutlu olabilmek 'ben değil biz' diyebilmektir. Biz vakıf olarak gençlerimize bu değerleri vermenin derdindeyiz. Yerli, milli, vatanını seven ve faydalı olan nesiller yetişsin diye 25 yıldır çalışıyoruz."ifadelerini kullandı.

Vakfın kuruluşundan bu yana 17 bin öğrenciye burs sağladıklarını, vakıf olarak gelecekte farklı eğitim kurumları ve bir üniversite açma düşüncelerinin olduğunu belirten Göksu, "Son dönemde yurt faaliyetleri oldu. Türkiye genelinde 18 yurtta kız ve erkek 2800 öğrenci ikamet ediyor. Bu sene 4 kamp yaptık. Vakıf olarak el sanatları, teknoloji, kişisel gelişim, dil kursları, İslami ilimler, kamplar, İstanbul gezileri gibi programlarla gençleri kadim medeniyetimizle tanıştırıyoruz." diye konuştu.

"Biz sadece aydın ve milli değerlere bağlı bir nesil yetiştirmek istiyoruz"

Son dönemde belirli çevrelerce bazı vakıflarla ilgili algı operasyonları ve karalama faaliyetleri yapıldığını ifade eden Göksu, yerli ve milli değerlere bağlı vakıflara yönelik algı operasyonlarının bilinçli ve programlı hazırlandığını söyleyerek şöyle devam etti:

"Türkiye'nin başına bin bir türlü sorunları bela etmeye çalışan, içeride ve dışarıda STK görünümlü örgütlerin olduğu açık. Bunların karşısında yerli, milli, değerlerine bağlı, devletine saygılı, vatanperver, dindar bir neslin yetişmesinden rahatsız olan gruplar, söylemleriyle bu algıyı topluma vermeye çalışarak vakıfların yanlış iş yaptığı gibi bir görüntü oluşturmaya çabalıyorlar. Biz sadece bu ülke insanının iyi yetişebilmesi, vizyon sahibi olabilmesi, bilim ve teknolojiyle barışık, aydın ve milli değerlerine bağlı bir nesil olarak yetişebilmesi için bu gayreti veriyoruz. Sadece yurt içinden değil yurt dışından gelen yüzlerce öğrenciye de burs veriyoruz ki ülkelerine döndüklerinde ülkeleriyle Türkiye arasında ekonomik, siyasal ve diplomatik anlamda köprü olabilsinler. Bizim gibi düşünen vakıfların tek gayesi ülkesine bağlı, vatanperver, devletine saygılı bir neslin oluşmasıdır. Hepimiz bunun için çalışıyoruz."

Göksu, "algı operasyonlarına" aldırmadan vakıf kültürü ve ilkeleri doğrultusunda çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "Kim ne derse desin, biz bildiğimiz hak yolda, insanlığa hizmetin hakka hizmet olduğunu, gençlere hizmetin bu ülkeye hizmet olduğunu bilerek sonuna kadar hizmete devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Misyon edindikleri vakıf kültürüne her zaman riayet ettiklerini ve asla taviz vermediklerini dile getiren Göksu, vakfın çalışmalarına bu hassasiyetle devam ettiğini anlatarak sözlerini şöyle tamamladı:

"Vakfın zerre kadar her kuruşunun hesabını hem dünyada, bizi denetleyen kuruluşlara, hem vicdanımıza, hem de daha önemlisi Allah'a karşı vereceğimiz bilinciyle hareket eden insanlarız. Kimse böyle bir algıya kalkışmasın. Hiçbir vatandaşımız da bunların algılarına kapılıp 'Yanlış iş mi yapıyorlar?' diye düşünmesin. Hiçbir yanlış işimiz, gizli ajandamız başkasından gizleyeceğimiz düşüncemiz yok. Her şey şeffaf ve net. Yeni Dünya Vakfı'nın en büyük sermayesi samimiyettir. Hiçbir gizli hesabımız yok. Her şey bu ülke için, gençliğimiz için, o gençlerin daha güzel yetişip ülkemizin gelişmesine katkı sunması için. Güçlü bir Türkiye herkesi gururlandırır, Güçlü bir Türkiye çevresindeki mazlum milletlerin hamisi demektir. Güçlü Türkiye'den korkanlar bu tür algı operasyonlarıyla gençlere hizmet eden STK'ların üzerinde şaibe oluşturmaya çalışıyorlar. Boşuna uğraşmasınlar. Çalışmalarımız net ve şeffaf. Kamu haklarına ve vakıf hassasiyetlerine en uygun şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. "