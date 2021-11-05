Yeni Dünya Vakfı Ankara Şubesi'nin istişare toplantısı yapıldı

ALTINDAĞ, ANKARA (AA) - Yeni Dünya Vakfı Ankara Şubesi'nin istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Hacı Bayram-ı Veli Yüksek Öğrenim Erkek Öğrenci Yurdu Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve Ankara Müftüsü Yusuf Doğan da katıldı.

Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı Mahmut Göksu, toplantıda yaptığı konuşmada, Kovid-19 sürecinde öğrencilere burs vermeye devam ettiklerini söyledi.

Hayırseverler tarafından yapılan bağışları emanet olarak gördüklerini belirten Göksu, burs için 13 bin 500 öğrencinin kendilerine müracaat ettiğini, yaklaşık 1500 öğrenciye burs vermeyi planladıklarını anlattı.

Göksu, 70 ülkeden öğrencilere burs, yurt ve sosyal yardım imkanı sağladıklarını aktararak, "Bu öğrencilerin yarın ülkelerine gittiği zaman bizim elçilerimiz olmalarını arzuluyoruz." dedi.

Haberi Kaydet