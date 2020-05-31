Yeni Dünya Düzeninde Liderlik A&B Eğitim ve Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Aslıhan Tunçay günümüzde işleyen yeni dünya düzeninde liderlik unsurunu bizim için anlattı.

A&B Eğitim ve Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Aslıhan Tunçay günümüzde işleyen yeni dünya düzeninde liderlik unsurunu bizim için anlattı. Tunçay, günümüz dünyasında liderlik anlayışının standartların dışına çıktığını özellikle vurgulayarak, dönüşümcü, etkileşimci ve sürdürülebilir etkenlere sahip bir liderlik olgusunun göz önünde olduğunu söylüyor. Kaynak: Wise.tv