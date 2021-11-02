Yeni dönemin ilk ödül gecesi

İSTANBUL (Bültenler) - Eren Üçlertoprağı ikinci kez başkanlığa seçilerek güven tazeledi. Yeni dönemin ilk etkinliği ise 2021 Türkiye Klasik Otomobil Şampiyonasının son yarışı oldu.

2021 Türkiye Klasik Otomobil Şampiyonası, 29-31 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen Mercedes-Benz Cumhuriyet Rallisi ile sona erdi.

Klasiklerin Kazananları Belli Oldu

Mercedes-Benz ana sponsorluğundaki Klasik Otomobil Kulübü organizasyonu, 29 Ekim 2021 Cuma günü saat 11:30'da Çırağan Palace Kempinski İstanbul'dan başlayan ralli sonunda Selim Bacıoğlu-Handan Bacıoğlu çifti yarışı ilk sırada tamamlamadı. Harun Ümit Yaşar-Dilek Yaşar çiftinin ikinci sırada tamamladığı yarışın üçüncüsü ise Efe Kethüda-Elifsu Alaş ekibi oldu.

İlk günü İstanbul'un Karadeniz kıyılarında, ikinci günü Silivri bölgesindeki etaplarda devam eden rallinin ödül töreni, Cumhuriyet Balosu ile birlikte 31 Ekim Pazar günü akşamı Fişekhane'de düzenlendi. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı ve Başkan Vekili Nisa Ersoy ile Uluslararası Klasik Otomobil Federasyonu (FIVA) Başkanı Tiddo Bresters'in de katıldıkları törende dereceye giren sürücülere kupaları takdim edildi. Aynı zamanda yarışın diğer sponsoru olan Icrypex CEO'su Gökalp İçer'de ödül törenine katıldı ve katılımcılara ödüllerini verdi..

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