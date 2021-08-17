Yeni dönemin çalışma ortamı Venezia Mega Offices'te

Venezia Mega Outlet alışveriş merkezinin içerisinde yer alan ve kontrollü sosyalleşme imkanı sunan Venezia Mega Offices, yeni dönemin çalışma ortamına uygun yapısı ile öne çıkıyor.

Venezia Mega Outlet alışveriş merkezinin içerisinde yer alan ve kontrollü sosyalleşme imkanı sunan Venezia Mega Offices, yeni dönemin çalışma ortamına uygun yapısı ile öne çıkıyor.

Venezia Mega Outlet alışveriş merkezinden yapılan açıklamaya göre, Venedik temasıyla tasarlanan Venezia Mega Offices, alışveriş merkezi ve konutlardan oluşan karma projenin içerisinde yer alıyor.

Salgın süreci, çalışma düzenlerini derinden etkiledi. Aşılama çalışmalarının hız kazanmasından sonra ofislere dönüş de başladı. Avrupa Yakası'nın önemli projelerinden olan Venezia'nın içerisinde, yatay mimariye sahip ve salgın şartlarına uygun ofisler bulunuyor.

Venezia Mega Offices, yüksek katlı ve doğal havalandırma imkanlarına sahip olmayan yapıların aksine, yatay mimariyle tasarlanmış sadece 3 katlı, doğal taze havasıyla ve ferah sirkülasyon alanlarıyla öne çıkıyor. Pek çok iş yerine ev sahipliği yapan Venezia Mega Offices'te 111 ofis bulunuyor. 60 metrekareden başlayan kullanım alanlarına sahip ofisler, farklı konsept ve ihtiyaçlara yönelik alternatifler sunuyor.

Venezia Mega Offices, konumuyla da öne çıkıyor. TEM üzerinde, T4 tramvay hattı ve Mahmutbey-Mecidiyeköy metro hattına bağlantılı olması sayesinde ulaşım kolaylıklarına sahip.

Salgın süreciyle birlikte değişen çalışma şartları için ideal çözümler sunan Venezia Mega Offices'te sınırlı sayıda kalan ofisler kiracılarını bekliyor.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz