Yeni dönemde terör örgütünün gizlenen hücreleri hedefte TERÖR örgütü PKK'ya yönelik mücadelede yeni dönemde, operasyonların yurt içinde ormanlar ve kırsal alanlarda gizlenen teröristler ile yurtdışında MİT'in yerel istihbarat ağıyla tespit edilen nokta hedeflere ağırlık verilerek sürdürüleceği öğrenildi.

TERÖR örgütü PKK'ya yönelik mücadelede yeni dönemde, operasyonların yurt içinde ormanlar ve kırsal alanlarda gizlenen teröristler ile yurtdışında MİT'in yerel istihbarat ağıyla tespit edilen nokta hedeflere ağırlık verilerek sürdürüleceği öğrenildi. DHA'nın güvenlik kaynaklarından edindiği bilgilere göre, teröristlerin iletişim kanallarında koronavirüsten çok, aralıksız süren operasyonlardan şikayet ettiği, ABD ve Rusya'nın Kuzey Irak ve Kandil ile Suriye'nin kuzeyi başta olmak üzere yurtdışındaki TSK ve MİT operasyonlarına müdahale etmemesinin eleştirildiği öğrenildi.

Türkiye'nin terörle mücadelede aldığı başarılı sonuçların koronavirüs salgınının etkisini azaltmasıyla daha güçlü şekilde süreceği öğrenildi. Terör örgütünün bu sene kış yapılanması yapamadığı, teröristlerin yurtiçinde de yurtdışında da ormanlık ve kırsal alanlarda gizlendiği belirlendi. Yeni dönemde operasyonların özellikle bu noktalara yönelik sürdürüleceği ve örgütün Türkiye içinde 486 olarak belirlenen terörist sayısının etkisiz hale getirilmesinin hedeflendiği belirtildi. Örgütün "güvenli bölge" olarak gördüğü Kuzey Irak ve Kandil bölgesinde artık güvende hissetmediği istihbarat raporlarına yansıdı.

Örgüt üyelerinin iletişim kanallarında koronavirüs salgınının verdiği hasardan çok, aralıksız süren TSK ve MİT'in yerel istihbarat kaynakları ile nokta operasyonlarından şikayet ettiği öğrenildi. Özellikle MİT'in bölgede oluşturduğu Teröristler özellikle Suriye ve Irak kuzeyi ağırlıklı olarak, terör hedeflerinin bulundukları yerde etkisiz hale getirilmesine ABD ve Rusya'nın da göz yumduğu değerlendirmesi yaparak, bu durumu eleştirdikleri tespit edildi.

SİHA'LAR NEFES ALDIRMIYOR

Terör örgütünün özellikle yurtdışında Türk SİHA'larının aralıksız operasyon yapmasından şikayet ettiği, nefes bile alamadıklarını itiraf ettikleri öğrenildi. Terör örgütünün Suriye bölgesinde hareket alanının çok sınırlanması ve Kuzey Irak'ta ilk kez hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle çaresizlik yaşadıkları belirtildi. Türkiye'nin operasyonlarını durdurması için Kuzey Irak Kürt Bölgesi Yönetimi, Avrupa ve ABD kamuoyuna mesajlar vermeye çalışan örgütün çaresiz durumda olduğu değerlendiriliyor. IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ise geçtiğimiz ay, "terör örgütü PKK'nın Kürdistan Bölgesi'ni terk etmesi" çağrısı yaptı. Barzani "PKK'ya o bölgeleri terk etmelerini aksi takdirde kendilerini koruyamayacağımızı ilettik. Türkiye'nin teknolojisi, Kürdistan hükümeti, KDP ve KYB'nin bilgi göndermesine gereksinim duymuyor. (Türkiye'nin) Teknolojisi oldukça gelişmiş ve hedefleri çok kolay bir şekilde tespit edebiliyorlar" dedi.

YENİ NESİL TERÖRİSTLER UMUTSUZ

Örgütün özellikle genç yapılanmasının umutsuz olduğu belirlendi. İstihbarat raporlarına yansıyan bilgilere göre, Kandil başta olmak üzere terör yuvalarında yapılan operasyonlardan yeni nesil teröristlerin psikolojisini bozduğu ve bu durumun çözülmeye neden olduğu belirtildi. Teslim olan terörist sayısındaki artışta Diyarbakır Anneleri'nin aralıksız süren oturma eyleminin de etkisi olduğu değerlendiriliyor.

Kaynak: DHA