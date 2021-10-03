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Yeni dönemde Meclis'i önemli yasalar bekliyor

Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Haberler | Politika
Yeni dönemde Meclis'i önemli yasalar bekliyor

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 27'nci dönem 5'inci yasama yılı yoğun gündem ile başlayacak.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nde ( Tbmm ) 27'nci dönem 5'inci yasama yılı yoğun gündem ile başlayacak.

Meclis, 2,5 aylık tatilin ardından yasama çalışmalarına yeniden başladı. Milletvekilleri, ekim ayı boyunca Meclis'te önemli düzenlemeler için mesai yapacak. Bunlardan biri; seçim kanunu ile ilgili değişiklikler içeren ve barajın yüzde 7'ye indirilmesini de öngören teklif olacak. İklim değişikliğiyle mücadeleyi içeren Paris İklim Anlaşması'nın da bu ay Meclis'in onayına sunulması planlanıyor. Bu anlaşmayı onaylayan ülkelerin, küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırmak ve 2050'ye kadar sera gazı emisyonlarını sıfırlamak için taahhütlerini hayata geçirmesi gerekiyor. Yine yasal düzenlemeler arasında Vergi Usul Kanunu'nda yapılacak değişiklikler bulunuyor. Teklif, sosyal adaletin ve rekabet ortamının güçlendirilmesini amaçlıyor.

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ

Dezenformasyon ve nefret söylemiyle mücadele amacıyla sosyal medyaya yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifinin de Meclis'e sunulması bekleniyor. Bu kapsamda uluslararası örnekler de incelenerek, kişisel verilerin ve kişilik haklarının korunacağı, gerek geleneksel gerek yeni iletişim mecralarındaki itibarsızlaştırma, karalama, yalan ve iftira kampanyalarına karşı hukuki düzenleme yapılacağı belirtiliyor.

SPOR KULÜPLERİ YASASI

Ayrıca spor kulüplerine yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifinin de Meclis gündemine gelmesi için çalışmalar yürütülüyor. Hazırlanan taslağa göre, spor kulüpleri için mali şeffaflık hedefleniyor. Kulüp yöneticilerinin, kendi dönemlerindeki borçlarından sorumlu olması, kulüplerin dernek statüsünden çıkarılarak anonim şirket gibi yönetilmesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca denetlenmesi öngörülüyor. Ayrıca icra konusu ve çocuk teslimi ile ilgili bazı uygulamalarda görülen problemleri esas alan ve bunları giderici mahiyette düzenleme de yine Yargı Reformu başlığı altında Meclis gündemine gelecek. Ruh Sağlığı Yasası, Kooperatifçilik Kanunu ve Hal Yasası da yeni dönemin önemli yasal düzenlemelerinin başlıkları olacak.


Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Son Dakika Haberleri
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