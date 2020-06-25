Yeni dönemde "Güvenli Seyahat Tedbir Paketi" uygulaması
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Yeni dönemde "Güvenli Seyahat Tedbir Paketi" uygulaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 23 Haziran 2020 tarihinde yayımladığı Karayolları Taşıma Yönetmeliği'ndeki değişiklikle birlikte, yolcu taşımacılığında sıcak ve açık ikramı yasakladı.

Yeni dönemde
25.06.2020 13:55 | Son Güncelleme: 25.06.2020 14:02

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 23 Haziran 2020 tarihinde yayımladığı Karayolları Taşıma Yönetmeliği'ndeki değişiklikle birlikte, yolcu taşımacılığında sıcak ve açık ikramı yasakladı. Buna göre, ikram edilen yiyecek ve içeceklerin ambalajlı olması ve sıcak olmaması zorunlu hale gelmiş oldu.

Türkiye'nin en büyük şehirler arası otobüs ve uçak bileti satış platformu obilet.com Strateji ve Kurumsal Gelişim Direktörü Sertaç Keleş, alınan bu tedbirle birlikte şehirler arası yolculukların daha da güvenli hale geldiğini belirterek, daha önce Bakanlığın getirdiği düzenlemelere destek olmak amacıyla otobüs firmalarıyla birlikte uygulamaya koydukları tedbirleri açıkladı.

1 Haziran'dan itibaren salgınla mücadele kapsamında getirilen seyahat kısıtlamalarının kaldırılması üzerine bilet satış oranları, sıkı tedbirlerin ve yasakların uygulandığı ilkbahar dönemine kıyasla katlanarak artmaya başladı.

Bu kapsamda, otobüs seyahatlerinde yolcu yoğunluğunun artmaya başlamasıyla birlikte obilet.com, seyahat esnasında virüsün yayılım riskini en aza indirmek üzere sıkı önlemlerin öngörüldüğü "Güvenli Seyahat Tedbir Paketi"ni uygulamaya başladı.

Paket kapsamında, obilet.com üzerinden bilet satışı yapılan otobüs seferlerinde ilk kalkış öncesinde araçlar düzenli olarak dezenfekte ediliyor, ayrıca her yolcunun ateşi ölçülüyor. Otobüslerde mesafeli oturma düzeni uygulanırken, yolcu ve personel de zorunlu olarak seyahat boyunca maske takıyor.

Otobüs bileti alımlarında Bakanlıkça öngörülen HES kodu zorunluluğuyla ilgili obilet.com web sitesinde gerekli teknik düzenlemeler eksiksiz yerine getirilirken, sitede listelenen birçok otobüs firmasında aile üyelerine yan yana koltuklarda indirimli bilet satın alma olanağı da sağlanıyor.

Sektörün yıl sonuna kadar toparlanması bekleniyor

Güvenli Seyahat Tedbir Paketi'nin uygulandığı otobüsler obilet.com tarafından düzenli olarak sahadan doğrudan alınan bilgiler ve yerinde gözlemler yoluyla kontrol ediliyor. Ayrıca, otobüslerde uygulanan hijyen ve sosyal mesafe önlemlerine ilişkin obilet.com yolcularının geri bildirimleri de düzenli olarak takip ediliyor.

Uyguladıkları tedbir paketi ve Bakanlıkça öngörülen yeni düzenlemelerin bilet satış yazılımlarına teknik yansımalarını hızlıca yerine getirmeleri sayesinde güvenli seyahat ortamı sağlayarak sektörün canlanmasına önemli katkı sağladıklarını belirten obilet.com Strateji ve Kurumsal Gelişim Direktörü Sertaç Keleş sözlerine şöyle devam etti: "Online olarak otobüs bileti satışını gerçekleştirdiğimiz firmalar nezdinde alınan tüm hijyen ve sosyal mesafe önlemlerinin de etkisiyle, salgında ikinci dalganın görülmemesi halinde sektörün yıl sonuna kadar tamamen toparlanacağını tahmin ediyoruz. Ayrıca, son olarak Bakanlık tarafından otobüs firmalarının yetki belgelerinin 6 aylığına ücretsiz olarak uzatılmasının da firmalarımız üzerindeki maliyet yükünün bir nebze azalmasını sağlayarak canlanmayı olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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