Yeni Dönemde Güven ve İstikrarla Yeni Bir Sıçrama Gerçekleştirmek Mümkün

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Türkiye'nin son yıllarda elde ettiği tüm kazanımların temelinde, güven ve istikrar yatıyor. Dolayısıyla önümüzdeki yeni dönemde bu güven ve istikrarla yeni bir sıçrama gerçekleştirmek mümkündür." ifadelerini kullandı.

Murzioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından Türkiye'nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluşunun açıklandığını anımsattı.

Türkiye'nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu arasına giren 6 Samsunlu firmayı kutlayan Murzioğlu, "Raporda, Vezirköprü Orman Ürünleri ve Kağıt Sanayi AŞ, üretimden net satışla 6'ncı sırada yer aldı. Listede, Sampa Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ 94'ncü, Özyılmaz Fındık Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi 113'üncü, Karaçuha Tarım Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 143'ncü sıradan listeye girdi. Listeye ayrıca, Erçal Fındık Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ ve Adeka İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ de girerek Samsun'un gururu oldu. Erçal Fındık Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ 298 ve Adeka İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ ise 440'ıncı sırada kendine yer buldu." ifadelerini kullandı.

Murzioğlu, AŞ ve iş verenlere minnettar olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Tüm zorluklara ve olumsuzluklara rağmen hiç durmadan, yılmadan hedeflerini büyüterek üretimlerini sürdüren müteşebbislerin başarıları takdire şayan. Ülke olarak önemli bir coğrafyadayız. Üstümüze oynanan oyunları görüyoruz. Tüm zorluklara ve olumsuzluklara rağmen ülkemizin ve şehrimizin kalkınmasına kim bir çivi çakıyorsa, kim bir taş üzerine bir taş koyuyorsa, kim aş, iş veriyorsa ona minnettarız. Sanayicilik, üretim ve istihdam sağlamak kolay değil. Ama biz, ülkemiz için durmadan çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Yeter ki sanayicimiz desteklensin, önü açılsın. Yeter ki, birlik ve beraberliğimizin kıymetini aklımızdan çıkarmayarak omuz omuza verelim. Yeter ki, birbirimizi sevelim, birbirimize inanıp, güvenelim."

Yeni yönetim sistemini, ülkede istikrar ve güvenin daha da güçlenmesi açısından büyük bir fırsat olarak gördüklerini ifade eden Murzioğlu, "Artık yepyeni bir Türkiye var. Devletimizin de attığı adımları önemsiyoruz ve destekliyoruz. Türkiye'nin son yıllarda elde ettiği tüm kazanımların temelinde, güven ve istikrar yatıyor. Dolayısıyla önümüzdeki yeni dönemde bu güven ve istikrarla yeni bir sıçrama gerçekleştirmek mümkündür. Ülkemizde son 3 yılda 4 farklı seçim süreci yaşadık. Artık ekonomiye, reformlara odaklanarak geleceğin büyük Türkiye'sini inşa zamanıdır. İnşallah hep birlikte ülkemizi daha iyi noktalara taşıyacağız." açıklamasında bulundu.