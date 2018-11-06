Yeni Dönemde Başarı, Takım Ruhu ile Gelecektir"

Balıkesir Sanayici ve İşadamları Derneği (BASİAD) Başkanı Abdullah Bekki, "Ülkenin önde gelen işletmeleri, büyük bir değişim sürecini kendi işletmelerinde başlattı. Yeni dönede başarı, takım ruhu ile gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Bekki, yaptığı yazılı açıklamada, ekonomide ciddi bir değişim rüzgarı estiğini, Türk işletmecilerinin de acil değişim ve dönüşüme ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Yeni dönemde özellikle başarı için takım ruhuna ihtiyaç duyulacağını aktaran Bekki, "Dünya, hayal edilemeyecek bir hızla değişirken bizim iş alışkanlıklarımızın, iş yapma şekillerimizin değişmemesi söz konusu dahi olamaz." ifadesini kullandı.

Bekki, uygun yatırım ortamına kavuşmanın yolunun sadece kamu gibi işletme dışı etkenlerin icraatlarından geçmediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ülkenin önde gelen işletmeleri, büyük bir değişim sürecini kendi işletmelerinde başlattı. Yeni dönede başarı, takım ruhu ile gelecektir. Söz konusu takım ruhu, şirketin bütününden çok başta müşterileri de kapsayan geniş bir etkileşim alanıdır. Müşterinin günümüzde çok zeki ve seçeneklerinin çok fazla olduğunu hiç akıldan çıkarmamak gerekir. İş yapma odağımızda, mükemmeliyet, dönüşüm, öngörü olmalı. Yeni neslin çalışma biçimlerini hep birlikte işletmelerde tesis etmeliyiz. Geleceğe, ülkemize ve gençlerimize güveniyoruz. Sıkıntılar da geçecek, önemli olan bu dönemi işletmeler olarak olabildiğince az kayıpla atlatmak ve gelecekte yerimizi alabilmek için değişime ayak uydurarak, dönüşümü tamamlamak."