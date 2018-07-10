Yeni Dönemde AK Parti'de 23 İsim Kabine Dışında Kaldı!

Yeni sistemin ilk kabinesinin açıklanmasının ardından birçok sürpriz isim görev aldı. Bir önceki kabinede yer alan pek çok isim ise yeni kabinede yer almıyor. Son kabinede yer alan isimlerden yalnızca 4 tanesi, bir önceki kabinede de görev almıştı.

23 İSİM KABİNE DIŞI KALDI

Birleştirilen ve lağvedilen bakanlıklarla beraber, AK Parti'de 23 isim kabinenin dışında kaldı. Bu isimlere, yeni sistemde lağvedilen Başbakanlık görevini yürüten Binali Yıldırım da dahil. Yeni dönemde, adı Meclis Başkanlığı için anılan Binali Yıldırım dışında, aktif rol verilmeyen isimler tartışma konusu oldu.

İşte, bir önceki döneme göre, kabine dışında kalan isimler:

Başbakan: Binali Yıldırım

Başbakan Yardımcısı: Bekir Bozdağ

Başbakan Yardımcısı: Mehmet Şimşek

Başbakan Yardımcısı: Fikri Işık

Başbakan Yardımcısı: Recep Akdağ

Başbakan Yardımcısı: Hakan Çavuşoğlu

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı: Fatma Betül Sayan Kaya

Avrupa Birliği Bakanı: Ömer Çelik

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Faruk Özlü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: JülideEroğlu

Çevre ve Şehircilik Bakanı: Mehmet Özhaseki

Ekonomi Bakanı: Nihat Zeybekci

Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkın Pak

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı: Ahmet Eşref Fakıbaba

Gümrük ve Ticaret Bakanı: Bülent Tüfenkci

Kalkınma Bakanı: Lütfi Elvan

Kültür ve Turizm Bakanı: Numan Kurtulmuş

Maliye Bakanı: Naci Ağbal

Milli Eğitim Bakanı: İsmet Yılmaz

Milli Savunma Bakanı: Nurettin Canikli

Orman ve Su İşleri Bakanı: Veysel Eroğlu

Sağlık Bakanı: Ahmet Demircan

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı: Ahmet Aslan