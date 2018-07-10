Yeni Dönemde AK Parti'de 23 İsim Kabine Dışında Kaldı!
Yeni dönemin ilk kabinesinin açıklanmasının ardından, bir önceki kabinede yer alan ancak liste dışında kalan isimler gündeme geldi. Tam 23 isim, yeni kabinede yer almıyor.
Yeni sistemin ilk kabinesinin açıklanmasının ardından birçok sürpriz isim görev aldı. Bir önceki kabinede yer alan pek çok isim ise yeni kabinede yer almıyor. Son kabinede yer alan isimlerden yalnızca 4 tanesi, bir önceki kabinede de görev almıştı.
23 İSİM KABİNE DIŞI KALDI
Birleştirilen ve lağvedilen bakanlıklarla beraber, AK Parti'de 23 isim kabinenin dışında kaldı. Bu isimlere, yeni sistemde lağvedilen Başbakanlık görevini yürüten Binali Yıldırım da dahil. Yeni dönemde, adı Meclis Başkanlığı için anılan Binali Yıldırım dışında, aktif rol verilmeyen isimler tartışma konusu oldu.
İşte, bir önceki döneme göre, kabine dışında kalan isimler:
Başbakan: Binali Yıldırım
Başbakan Yardımcısı: Bekir Bozdağ
Başbakan Yardımcısı: Mehmet Şimşek
Başbakan Yardımcısı: Fikri Işık
Başbakan Yardımcısı: Recep Akdağ
Başbakan Yardımcısı: Hakan Çavuşoğlu
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı: Fatma Betül Sayan Kaya
Avrupa Birliği Bakanı: Ömer Çelik
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Faruk Özlü
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: JülideEroğlu
Çevre ve Şehircilik Bakanı: Mehmet Özhaseki
Ekonomi Bakanı: Nihat Zeybekci
Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkın Pak
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı: Ahmet Eşref Fakıbaba
Gümrük ve Ticaret Bakanı: Bülent Tüfenkci
Kalkınma Bakanı: Lütfi Elvan
Kültür ve Turizm Bakanı: Numan Kurtulmuş
Maliye Bakanı: Naci Ağbal
Milli Eğitim Bakanı: İsmet Yılmaz
Milli Savunma Bakanı: Nurettin Canikli
Orman ve Su İşleri Bakanı: Veysel Eroğlu
Sağlık Bakanı: Ahmet Demircan
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı: Ahmet Aslan