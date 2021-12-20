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"Yeni Dönem Medya ve İletişim Çalışmaları" Anlatıldı

Habermetre - Haberler | Toplum

Süleyman Demirel Üniversitesi İletişim ve Genç Yöneticiler Topluluğunca düzenlenen konferansta "Yeni Dönem Medya ve İletişim Çalışmaları" anlatıldı.

Süleyman Demirel Üniversitesi İletişim ve Genç Yöneticiler Topluluğunca düzenlenen konferansta "Yeni Dönem Medya ve İletişim Çalışmaları" anlatıldı.

Hukuk Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen konferansa konuşmacı olarak katılan İletişim Uzmanı Burak Toraman, medyanın önemi ve iletişim çalışmaları hakkında öğrencilere bilgi verdi. Günümüzde medyada kitleleri etkileyen kelimelerin var olduğunu belirten Toraman, iletişim çağı ile birlikte "yeni medya" kavramının ortaya çıktığını söyledi.

Yeni medyanın sosyal medya ve internet üzerindeki etkilerinden bahseden Toraman, haberler in çok hızlı yayıldığını dile getirerek sosyal medyada mahremiyet ve linç algısının sorgulanmadığını, algıların dayatılmasına ve kırılmaların yaşanmasına sebebiyet verdiğini belirtti.

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