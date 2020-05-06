Yeni dönem iş dünyasına umut veriyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ilk safhasını açıkladığı normalleşme süreci ve hemen ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın 11 Mayıs itibariyle tüm otomotiv fabrikalarının açılacağını duyurması ihracatçının yüzünü güldürdü.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ilk safhasını açıkladığı normalleşme süreci ve hemen ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın 11 Mayıs itibariyle tüm otomotiv fabrikalarının açılacağını duyurması ihracatçının yüzünü güldürdü.

Covid-19 salgınını sürecin başından bu yana kontrol altında tutmayı başaran Türkiye, normalleşme safhasına geçişin planlarını hayata geçirmeye başlıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ilk safhasını açıkladığı normalleşme süreci ve hemen ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın 11 Mayıs itibariyle tüm otomotiv fabrikalarının açılacağını duyurması iş dünyasının yüzünü güldürdü.

MAYIS'IN İKİNCİ YARISINDA DÜNYADA HAREKETLİLİK BAŞLAYACAK

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Tahsin Öztiryaki, kararı şu cümlelerle değerlendirdi: "Biz zaten sektör olarak yüzde 80 oranında açığız, kapatmadık. Firma olarak da kapatmadık. Bu durumun koşullarını yerine getirmek kaydıyla, fabrikalardaki hijyen standartlarının sağlanması ve bu standartların Sağlık Bakanlığı tarafından kontrol edilip onay verilmesi kaydıyla fabrikaların açılmasında bence bir sakınca yok. Hem işvereni hem de işçileri kollayacak bir standartta açılmasında fayda var. Tahmin ediyorum ki Mayıs ayının 15'inden sonra dünyada da hareketlilik başlayacak. Bizim de dünya hareketlerine paralel hareket etmemiz faydamıza olur. Bu durumdan kurtulmanın yolunun da bütün standartları kollayarak ve sağlık şartlarını kontrol ederek işlerimizin devamının sağlanması olduğunu düşünüyorum."

Çelik İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan Aslan, "Çelik sektörü olarak normalleşme safhasına geçmemiz bizleri son derece mutlu etti. Bu virüs dünyayı derinden etkilediği için üretim çarkları bir günde eski hızında dönmeyecektir ancak sanayici için bir umut niteliği taşıyor. Fabrikaların 11 Mayıs'ta açılmasıyla üreticimiz her zaman olduğu gibi Türkiye'nin toplam ihracatına katkı vermek adına yürüttüğü çalışmalara yeniden başlayacak. Bu karar psikolojik açıdan da sanayicimize olumlu etki yapacaktır. Burada ihracat yaptığımız pazarların da normale dönmesi gerekiyor ki çarklarımız ihracat için dönsün" ifadelerini kullandı.

BU SÜREÇ İŞ DÜNYASINA UMUT VERİYOR

2019'u 3 milyar dolar ihracatla kapatan ev ve mutfak eşyaları sektörü de alınan karardan son derece memnun. Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği Başkanı Burak Önder konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "İtalya, İspanya, Almanya, Norveç, Avusturya, ABD olmak üzere dünyanın farklı lokasyonlarında aşamalı şekilde gevşetme politikalarının uygulandığı süreç devam ediyor. Bizde de fabrikalarımız 11 Mayıs itibariyle faaliyetlerine başlamış olacak. Bu süreç insanımıza ve iş dünyamıza bir şekilde güven ve umut veriyor. Bu dönem bize tedarik zincirlerimizdeki durumu gösterecek. Tedarik zincirindeki muhtemel yaralarımızın farkına varacağız. Bu yönüyle oldukça önemli bir karar olduğunu düşünüyorum."

Türkiye İhracatçılar Meclisi Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya ise "Sanayide nisan ayında ihracatın yüzde 40 düşmesi imalatta da düşüş yaşandığının bir göstergesi. 2020 yılı sonuna kadar turizm gelirlerinde yaşanması muhtemel düşüşü de varsayarsak ihracat ve sanayi daha çok önem kazanacak. Bundan dolayı çarkların tekrar dönmesini son derece olumlu karşılıyorum. Tüm insan sağlığı birinci kriter olmak üzere, sanayiciler olarak ihracatta ülkemizin itici gücü olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA