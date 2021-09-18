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Yeni dönem hedef ve beklentiler konuşuldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Yeni dönem hedef ve beklentiler konuşuldu

DÜZCE(İHA) – MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Vefa Pehlivan, katıldığı 26. MÜSİAD Genel Kurulu sonrasında Genel Başkan Mahmut Asmalı ve Yönetim Kurulu ile bir araya gelerek yeni dönem hedefler, beklentiler ve MÜSİAD'ın geleceğine dair istişarelerde bulundu.

DÜZCE(İHA) – MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Vefa Pehlivan, katıldığı 26. MÜSİAD Genel Kurulu sonrasında Genel Başkan Mahmut Asmalı ve Yönetim Kurulu ile bir araya gelerek yeni dönem hedefler, beklentiler ve MÜSİAD'ın geleceğine dair istişarelerde bulundu.

26. MÜSİAD Genel Kurulu yapıldı. Genel Kurula Düzce Şube Başkanı Vefa Pehlivan da katıldı. Genel kurul sonrasında Başkan Pehlivan, Genel Başkan Mahmut Asmalı ve Yönetim Kurulu ile bir araya gelerek yeni dönem hedefler, beklentiler ve MÜSİAD'ın geleceğine dair istişarelerde bulundu.

Pehlivan, "MÜSİAD olarak felsefemiz ve kültürümüzün istişareye dayalı olması sebebiyle, şube ve temsilcilik başkanlarımızla yeni amaç ve hedeflerimizi istişare ettik. Günümüzde kar amacı olarak döviz ve borsa gibi üretime dayalı olmayan yatırım anlayışı çok fazla hakim. Bu alanlarda kolay para kazanımı elde etmek istenmektedir. Amacımız kolay para kazanımı anlayışının yerine yerli ve milli ekonomiyi benimseyen üretime dayalı ekonomi ve ticareti büyütmek ve geliştirmektir. Böylelikle ulusal ve uluslararası düzeyde bağımsız ve bağlantısız hareket edebilme gücüne sahip olmaktır. Bu çerçevede 26. Genel Kurulumuz sonrasında 2021-2022 stratejik planlama kapsamında Genel Başkanımız Mahmut Asmalı ve Yönetim Kurulu ile Başkanlar toplantımızı gerçekleştirdik. Genel Kurulumuzun ve Başkanlar Toplantımızın; tüm üyelerimiz, ülkemiz ve insanlık için hayırlı hizmetlere vesile olacak bir dönemin başlangıcı olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum" dedi. - DÜZCE

Yeni dönem hedef ve beklentiler konuşuldu

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