Yeni doğum yapmış anne ve çocuğunun yardımına polis koştu
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Polis, Anne

Yeni doğum yapmış anne ve çocuğunun yardımına polis koştu

- Yeni doğum yapmış anne ve çocuğunun yardımına polis koştu Hastaneden taburcu olan Suriyeli aile yolda kalınca imdadına polis yetişti Esenler'de bulunan bir hastanede doğum yaptıktan sonra taburcu olan Suriyeli kadın, bebeği ve eşi, sokağa çıkma yasağı nedeniyle araç bulamayınca polise başvurdu.

13.04.2020 15:21 | Son Güncelleme: 13.04.2020 15:21
Yeni doğum yapmış anne ve çocuğunun yardımına polis koştu

- Yeni doğum yapmış anne ve çocuğunun yardımına polis koştu

Hastaneden taburcu olan Suriyeli aile yolda kalınca imdadına polis yetişti

İSTANBUL - Esenler'de bulunan bir hastanede doğum yaptıktan sonra taburcu olan Suriyeli kadın, bebeği ve eşi, sokağa çıkma yasağı nedeniyle araç bulamayınca polise başvurdu. Yeni doğum yapmış anne ve bebeğinin yardımına koşan polis ekipleri, aile evine bıraktı.

Türk polis teşkilatı tüm imkanlarıyla insanların yardımına koşmaya devam ediyor.

Suriyeli bir kadın, Esenler'deki bir hastanede doğum yaptı. Doğum sonrası iki günlük yoğun bağım tedavisinin ardından Suriyeli anne ile taze bebeği hastaneden taburcu edildi. KOVİD-19 salgını nedeniyle İstanbul'un da aralarında olduğu bazı illerde haftasonunda ilan edilen sokağa çıkma yasağı tedbirleri kapsamında araç bulamayan aile, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, sokağa çıkma yasağı nedeniyle hastanede kalan Suriyeli anne ile bebeği ve kadının eşini, hastaneden alarak ailenin Kemer Mahallesinde bulunan ikametlerine kadar bıraktı.

Doğum yapan kadının eşi, yapılan hizmet karşısında polise teşekkür etti.

Yeni doğum yapmış anne ve çocuğunun yardımına polis koştu

Kaynak: İHA

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