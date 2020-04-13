Yeni doğum yapmış anne ve çocuğunun yardımına polis koştu Esenler'de bulunan bir hastanede doğum yaptıktan sonra taburcu olan Suriyeli kadın, bebeği ve eşi, sokağa çıkma yasağı nedeniyle araç bulamayınca polise başvurdu.

Esenler'de bulunan bir hastanede doğum yaptıktan sonra taburcu olan Suriyeli kadın, bebeği ve eşi, sokağa çıkma yasağı nedeniyle araç bulamayınca polise başvurdu. Yeni doğum yapmış anne ve bebeğinin yardımına koşan polis ekipleri, aileyi evine bıraktı.

Türk polis teşkilatı tüm imkanlarıyla insanların yardımına koşmaya devam ediyor. Suriyeli bir kadın, Esenler'deki bir hastanede doğum yaptı. Doğum sonrası iki günlük yoğun bakım tedavisinin ardından Suriyeli anne ile bebeği hastaneden taburcu edildi. Covid-19 salgını nedeniyle İstanbul'un da aralarında olduğu bazı illerde hafta sonunda ilan edilen sokağa çıkma yasağı tedbirleri kapsamında araç bulamayan aile, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, sokağa çıkma yasağı nedeniyle hastanede kalan Suriyeli anne ile bebeği ve kadının eşini, hastaneden alarak ailenin Kemer Mahallesi'nde bulunan ikametlerine kadar bıraktı.

Doğum yapan kadının eşi, yapılan hizmet karşısında polise teşekkür etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA