Yeni doğum yapan anne virüsü yendi, alkışlarla uğurlandı
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Ankara, Anne

Yeni doğum yapan anne virüsü yendi, alkışlarla uğurlandı

Yeni doğum yapan anne virüsü yendi, alkışlarla uğurlandı Yeni doğum yapan korona virüs hastası kadın, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede sağlığına kavuştu.

18.04.2020 07:14 | Son Güncelleme: 18.04.2020 07:15
Yeni doğum yapan anne virüsü yendi, alkışlarla uğurlandı

Yeni doğum yapan anne virüsü yendi, alkışlarla uğurlandı

ANKARA - Yeni doğum yapan korona virüs hastası kadın, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede sağlığına kavuştu. Yaklaşık 3 hafta süren tedavinin ardından sağlık çalışanları kadını alkışlarla uğurladı.

Ankara'da hamile bir kadın korona virüse yakalandı. Korona virüs hastalığı nedeniyle bebeği sezaryen ile alınan kadın Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaklaşık 3 hafta süren tedavisinin ardından sağlığına kavuşan anne, hastaneden sağlık çalışanlarının alkışlarıyla uğurlandı. Bebeğin sağlık durumu ise iyi.

Yeni doğum yapan anne virüsü yendi, alkışlarla uğurlandı

Kaynak: İHA

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