Yeni doğmuş bebek site bahçesinde ölü bulundu
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Yeni doğmuş bebek site bahçesinde ölü bulundu

BÜYÜKÇEKMECE'de bir site bahçesine yeni doğmuş ölü bir bebek bulundu.

Yeni doğmuş bebek site bahçesinde ölü bulundu
18.05.2020 15:25 | Son Güncelleme: 18.05.2020 15:26

BÜYÜKÇEKMECE'de bir site bahçesine yeni doğmuş ölü bir bebek bulundu. Site sakinlerinin oyuncak bebek sandığı ölü bebeği kimin bıraktığı araştırılıyor.  

Olay saat 11.00 sıralarında Büyükçekmece Atatürk Mahallesi Serinpınar Caddesi'nde bulunan bir site bahçesinde meydana geldi. Site sakinleri pencereden bakarken bahçede yerde bir şey olduğunu fark etti. Giriş katında oturan sakinlerden Şenay Altuntaş evden çıkıp bahçedeki bebeğin yanına gitti. Bebeğin ilk önce oyuncak olduğunu düşünen Şenay Altuntaş kısa bir süre sonra yerdekinin ölü bir bebek olduğunu anladı.Şoke olan kadın hemen polis ekiplerine haber verdi ve bir bez ile ölü bebeğin üzerini örttü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bebek cesedi üzerinde inceleme yaptı ve site sakinlerinin ifadelerini aldı. Yeni doğmuş bebeğin cansız bedeni olay yerine gelen cenaze aracıyla Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bebeği bahçede ilk fark edenler site sakini Şenay Altuntaş yaşadığı üzüntüyü dile getirdi. Site sakinlerinin tedirgin olduğunu ifade eden Altuntaş, "Ben görür görmez çok üzüldüm. Böyle bir zamanda, bu kadar mübarek günlerde böylesine acı verici bir şey ile karşılaştığım için çok üzgünüm. Soğukkanlı olmaya çalıştım. Bütün site sakinleri tedirgin, üzgün. Önce komşum görmüş o seslendi bana ben çıktım oyuncak bebek zannettim.  Öyle temenni ettik aslında. Cenin pozisyonunda, kordonu da üzerinde olduğu için gerçek bebek olduğunu anladık." dedi. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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