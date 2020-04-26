Yeni doğmuş bebek, çöplükte ölü bulundu ANTALYA'da yeni doğmuş bir bebek, çöplükte ölü bulundu.

ANTALYA'da yeni doğmuş bir bebek, çöplükte ölü bulundu.

Antalya'da, Büyükşehir Belediyesi Kızıllı Entegre Atık Değerlendirme Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisi'nde çalışanlar, çöplerin içerisinde bir bebeğin cansız bedenini buldu. Erkek olduğu belirtilen yeni doğmuş bebeğin cenazesini bulanlar, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, bebeğin cenazesini, Adli Tıp Kurumu'na götürdü.Polis olaya ilişkin soruşturma başlatırken, bebeği çöpe atan veya atanları arıyor.

Kaynak: DHA