Yeni doğmuş bebek, boş arsaya terk edildi
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Yeni doğmuş bebek, boş arsaya terk edildi

24.11.2020 09:55 | Son Güncelleme: 24.11.2020 09:59
Yeni doğmuş bebek, boş arsaya terk edildi

SİVAS'ta yeni doğmuş bir erkek bebek, soğuk havada çıplak halde mahalle arasındaki boş arsaya bırakıldı.

SİVAS'ta yeni doğmuş bir erkek bebek, soğuk havada çıplak halde mahalle arasındaki boş arsaya bırakıldı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan bebek tedaviye alındı.

Olay, sabah saatlerinde kent merkezindeki Gökmedrese Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki boş bir arsada yaşandı. Bölgeden geçenler arsa üzerine çıplak halde bırakılmış bir erkek bebek olduğunu görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan bebek, ambulansla Cumhuriyet üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Çocuk Acil Servisi'ne kaldırıldı. Bebeğin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri bebeği arsaya bırakan kişi ya da kişilerin belirlenmesi için araştırma başlattı.

 


Yeni doğmuş bebek, boş arsaya terk edildi
Yeni doğmuş bebek, boş arsaya terk edildi
Yeni doğmuş bebek, boş arsaya terk edildi
Yeni doğmuş bebek, boş arsaya terk edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI

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