Yeni doğan zebra "Dilek", hayvanat bahçesinin neşesi oldu
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Hayvanat Bahçesi, Koronavirüs, Kayseri, Anne, Güncel

Yeni doğan zebra "Dilek", hayvanat bahçesinin neşesi oldu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle sessizliğin hakim olduğu Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, yeni dünyaya gelen ve "Dilek" adı verilen zebra yavrusuyla neşe buldu.

22.04.2020 11:28 | Son Güncelleme: 22.04.2020 11:28
Yeni doğan zebra

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle sessizliğin hakim olduğu Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, yeni dünyaya gelen ve "Dilek" adı verilen zebra yavrusuyla neşe buldu.

Hayvanat bahçesinde 7 gün önce sağlıklı şekilde doğan ve günün büyük bölümünü annesiyle geçiren yavru "Dilek", kalan zamanda bakıcıların gözetiminde oyun oynuyor.

Veteriner hekimler tarafından düzenli olarak kontrolden geçirilen zebra yavrusu, sağlıklı gelişebilmesi için anne sütüyle besleniyor.

Kayseri'de 180 bin metrekarelik alana kurulu, yaklaşık 2 bin hayvanın barındığı hayvanat bahçesinin çalışanları da hareketleriyle etrafına neşe saçan yavrunun sağlığı için yoğun çaba harcıyor.

Kovid-19 nedeniyle "Dilek" ismi verildi

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, zebra yavrusunun ailesiyle doğal hayatta gibi yaşayacağını belirtti.

Büyükkılıç, Kovid-19 nedeniyle içinde bulunulan sıkıntılı sürecin sona ermesi ve bir an öne normal hayata devam edilmesi dileğinde bulunduklarını, bu nedenle yavruya "Dilek" adını verdiklerini kaydetti.

Hayvanat Bahçesi sorumlusu Burhanettin Bacak ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, zebra yavrusunun sağlık durumunun gayet iyi olduğunu, onu sürekli takip ettiklerini dile getirdi.

Her yıl yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlayan hayvanat bahçesinde her ay farklı türden çok sayıda yavrunun dünyaya gözlerini açtığını belirten Bacak, bu konuda tecrübeli olduklarına işaret etti.

Bacak, "Her doğumla beraber hayvanat bahçesine heyecan geliyor. Bunlar bizim neşelerimiz. At ırkından olan zebraları, ot, kaba yem, arpayla besliyoruz. Yavru şu an sadece anne sütü alıyor. Bir aydan sonra o da anne ve babası gibi beslenmeye başlayacak." diye konuştu.

"160 türe yakın bin 560 hayvanımız var"

"Kalabalık bir aileyiz." diyen Bacak, şunları kaydetti:

"Buradaki bakıcı arkadaşlarımız, ortamı onların yaşam alanlarına uygun hale getiriyor. Yiyecekleri, rasyonları arkadaşlarımız tarafından ayarlanıyor. Veteriner hekim kontrolünde bakımları yapılıyor. Yakın zamanda dağ keçisi ve lamalarımızda da doğum oldu. 160 türe yakın bin 560 hayvanımız var. Koronavirüs dolayısıyla ziyarete kapalıyız. Yarın ziyarete açılacak gibi de sürekli dezenfeksiyonu yapıyoruz. Hayvanlarımızın hepsinin sağlığı yerinde."

Kaynak: AA

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