06.11.2019 10:17 | Son Güncelleme: 06.11.2019 10:21

Yeni doğan oğlağı elleriyle besliyorlar

Ağrı'nın merkeze bağlı Yukarı Ağadeve Köyü'nde hayvancılıkla uğraşan Aslankılıç ailesi, keçilerinden birinin doğum esnasında ölmesi nedeniyle yeni doğan yavrusunu biberonla besliyor. Oğlağı üşümemesi için sepet içerisine koyan ve üzerine battaniye örten aile, yavruya gözü gibi bakıyor.

Ağadeve Köyü'nde uzun yıllardır hayvancılık yaparak geçimini sağladıklarını söyleyen Zeynep Aslankılıç (74), yeni doğan minik oğlaklarını evlerinde biberonla besliyor. Doğum sırasında hayatını kaybeden keçiden kalan oğlak, her gün düzenli olarak sahibi Zeynep Aslankılıç'ın özel bakımıyla hayata tutunuyor. Keçilerinin doğum sırasında hayatını kaybetmesinin ardından dünyaya gelen oğlağın beslenme sıkıntısı yaşadığını söyleyen Aslankılıç, Bu oğlak dünyaya geldikten sonra onu doğuran keçi öldü. O yüzden oğlağımızı biberonla beslemeye karar verdik. Ona inek sütü vermeye başladık. Oğlağın herhangi bir sağlık sorununun olmaması bizi sevindirdi. Çünkü anne sütüyle beslenmeyen yavrular daha çabuk hastalanıyor. Ama çok şükür bir sıkıntısı yok. Oğlağı sepetin içine koyup eve getirdik. Isınması için de üzerine battaniye serdik. Şimdilik bu şekilde besliyoruz. Bünyesi biraz zayıf düştüğü için çok hareket edemiyor. Ama ilerleyen zamanlarda kendini toparlayacak. O güne kadar bu şekilde evde besleyeceğiz diye konuştu.

Torunlarının da oğlağı çok sevdiğini ve evlerinin bir üyesi olduğunu aktaran Zeynep Aslankılıç, Oğlağı eve getirdiğimizden beri çocuklar çok mutlu. Onunla oyun oynamak istiyorlar. Ama hasta yeni doğduğu için şimdi sadece okşayabiliyorlar. Eskiden çocuklar okuldan sonra eve gelmezlerdi. Ama şimdi hemen eve gelip oğlakla oynamak, ona sarılmak istiyorlar. Biz de çok seviyoruz. Adeta bir bebek gibi bakımını yapıyoruz dedi.

Görütü Dökümü

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-Zeynep Aslankılıç'ın dizinde yatan oğlak

-Oğlakın ayakta durmaya çalışması

-Yaşlı kadının oğlakı kucaklaması

-Zeynep Aslankılıç'ı oğlaka biberonla süt vermesi

-Oğlakın yatması

-Alsankılıç'ın oğlakı beslemesinden detay

-Oğlaktan detay görüntü

Haber-Kamera AĞRI, (DHA)

Kaynak: DHA