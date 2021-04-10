Yeni Doğan Canlandırma Programı eğitimine katılanlara sertifikaları verildi
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Yeni Doğan Canlandırma Programı eğitimine katılanlara sertifikaları verildi

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Yeni Doğan Canlandırma Programı eğitimine katılanlara sertifikaları verildi

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek bina eğitim salonunda düzenlen programın sertifika töreni düzenlenerek katılımcılara sertifikaları verildi.

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek bina eğitim salonunda düzenlen programın sertifika töreni düzenlenerek katılımcılara sertifikaları verildi.

Yeni Doğan Canlandırma Programı (NRP) 1998 yılından bu yana ülke genelinde doğumda bebeğe eli değen tüm sağlık çalışanlarını hedef alan bir hizmet içi eğitim programı. Temel resusitasyon uygulamalarının yerleştirilmesi için bu konuda standart uygulama yapacak, eğitim almış sağlık personelinin yetiştirilmesiyle önlenebilir ölüm nedenlerinden olan asfiksiye bağlı mortalite ve morbiditede gelişmiş ülke değerlerine ulaşılması hedefleniyor.

Program kapsamında yurt çapında doğum salonunda çalışan ve yeni doğana yönelik girişimde bulunan tüm sağlık çalışanlarının standart bir canlandırma uygulayabilmesi için gerekli bilgi ve becerilerle donatılması amacıyla Yeni Doğan Canlandırma Uygulayıcı Eğitimleri gerçekleştirildi. Bu kapsamda 7-8 Nisan tarihleri arasında toplam 3 gün süren programa 20 personel katıldı.

Düzenlenen seltifika programında kapanış konuşmasını yapan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik Neonatal Resüsitasyon Eğitiminin öneminden söz ederek, eğitimi alacak hekim ve personelin sahada bebekleri yaşatmak için gösterdikleri çabada kendilerine çok yardımcı olacağı ümidinde olduğunu belirtip, kursiyerlere ve eğitim organizasyonunda görev alan NRP eğitimcileri Dr. Hakan Uludağ, Öğretim Görevlisi Dr. Gaffari Uzun, Dr. Gül Kılıç, ATT Emre Ay'a katılımları için teşekkür ederek hediyelerini takdim etti. Programın sonunda katılımcılara sertifikaları verildi.

Düzenlenen sertifika törenine Erzincan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Orhan Çimen, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Gülşah Taş, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Ünsal Sarıoğlu ve sağlık personeli katıldı. - ERZİNCAN

Yeni Doğan Canlandırma Programı eğitimine katılanlara sertifikaları verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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