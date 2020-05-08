Yeni doğan bebekler için hastanede siperlik üretiliyor
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Yeni doğan bebekler için hastanede siperlik üretiliyor

Yeni doğan bebekler için hastanede siperlik üretiliyor
08.05.2020 11:05 | Son Güncelleme: 08.05.2020 11:05

Ankara'da bir kadın hastalıkları hastanesinde yeni doğan bebekler için siperlik üretiliyor.

Ankara'da bir kadın hastalıkları hastanesinde yeni doğan bebekler için siperlik üretiliyor. Minikler, korona virüs önlemleri kapsamında hastanede bulundukları sürede siperlik takarak korunuyor.

Ankara'da SBÜ Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yeni doğan bebekler ve anneleri için siperlik üretiliyor. Anne ve bebek için günde yaklaşık 300 siperliğin üretildiği hastanede, miniklerin ve lohusa kadınların alınan tedbirlerle yeni tip korona virüsten korunması hedefleniyor. Hastane terzisinin rengarenk kumaşlarla diktiği koruyucu ekipmanlar bu zor süreçte yeni doğum yapan annelerin yüzünü güldürüyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan SBÜ Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yaprak Üstün, gebelik sürecinde anneden bebeğe bulaş olmadığını belirterek, "Ama biliyoruz ki yeni doğan bebeklerde iki günden sonra korona virüs tespit edilmeye başladı çalışmalardan. Dolayısıyla yeni doğan bebekler bu virüsle karşı karşıya kaldıklarında çok savunmasızlar ve bu virüsü rahatlıkla alabiliyorlar. Çünkü bağışıklık sistemleri daha gelişmemiş. Yeni doğanları maskeyle koruyamayız. İki yaş altına maske takmamız uygun değil, solunum durmasına gidebilecek sıkıntılar oluşturabilir. Onları bir şekilde korumamız lazım. Bu koruma noktasında da siperlikleri düşündük ve yeni doğanlar için hastanemizde siperlik üretmeye başladık. Her bebeğimize doğumdan sonra siperliklerimizi takıyoruz" dedi.

"HASTANEYE SIK GİDİŞLERE GEREK YOK"

Korona virüs sürecinde hastaneye gidişlerle ilgili ailelere tavsiyelerde bulunan Üstün, "Gebelik süreci içerisinde mutlaka en az 4 kez muayene edip görmemiz gerekiyor. Gebelik muayeneleri bu korona virüs döneminde ertelenemez. Ancak tabi cinsiyet öğrenme gibi sık gidişlere de gerek yok. Yeni doğan ve daha sonraki çocukluk dönemlerinde de aileler çocuklarında farklı semptomlar fark ederlerse bu solunum yolu sistemiyle ilgili olabilir, başka sistemlerle ilgili olabilir farklılık tespit ettiklerinde hekime götürmeleri lazım" diye konuştu.

Hastanede günlük çok sayıda doğum gerçekleştiğini vurgulayan Üstün, her yeni doğana mutlaka taktıkları siperliklerin bebeklerin sonraki aşı ve kontrol süreçlerinde de kullanılması gerektiğine dikkat çekti.

"ANNE SÜTÜ BAŞLI BAŞINA BEBEĞİN BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN EN ÖNEMLİ KAYNAK"

Yeni doğanların bağışıklıklarının düşük olduğuna işaret eden Üstün, annelere önerilerde bulunarak, "Bağışıklık sistemlerini yeni doğanların güçlendirmek için anne sütü ilk 6 ay sadece anne sütü. Anne sütü başlı başına bebeğin bağışıklık sistemini güçlendirmek için en önemli kaynak. Süt yettiği sürece sadece anne sütü. Lohusalık dönemi de bağışıklık sisteminin baskılanmış olduğu dönem bu dönemde annelerin beslenmesine uyku düzenine dikkat etmeleri, güzel beslenmeleri ve egzersiz yapmaları çok önemli" şeklinde konuştu.

"BEBEĞİMİZİN SAĞLIĞI İÇİN ÇOK GÜZEL"

Yeni doğum yapan Kübra Tekoluk, da siperlik uygulamasını güzel bulduğunu ifade ederek, "Günümüzde korona virüsle uğraştığımız bu dönemde bebeğimin sağlığı için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sadece hastanede değil de aşılarına, takiplerine geldiğimde de kullanabileceğim için çok memnunum. Hastanemize çok teşekkür ederim. Bebeğimizin sağlığı için çok güzel, çok ince bir düşünce. Sağlık çalışanlarımıza minnettarız" ifadelerini kullandı.

(Neşra Durmaz - Bayram Türüdü/İHA)

Kaynak: İHA

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