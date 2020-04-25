Yeni doğan bebek için ambulans helikopter havalandı
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Yeni doğan bebek için ambulans helikopter havalandı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, solunum sıkıntısı çeken yeni doğmuş bebek için ambulans helikopter havalandı.

Yeni doğan bebek için ambulans helikopter havalandı
25.04.2020 14:53 | Son Güncelleme: 25.04.2020 14:53

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, solunum sıkıntısı çeken yeni doğmuş bebek için ambulans helikopter havalandı.

Vezirköprü Devlet Hastanesi'nde dünyaya gelen ve daha adı bile konmamış olan erkek bebeğin solunum sıkıntısı çektiği tespit edildi. Bebeğin Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevkine karar verildi. Durum acil olduğu için ambulans helikopter talep edildi. Vezirköprü'ye gelen 112 acil servis ambulans helikopteri ile bebek, Samsun'a sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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