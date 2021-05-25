Yeni doğan bebeğini öldürdüğü iddia edilen anne gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yeni doğan bebeğini öldürdüğü iddia edilen anne gözaltına alındı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Konya'nın Ereğli ilçesinde tarım işçisi olarak çalışan anne, yeni doğan bebeğini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde tarım işçisi olarak çalışan anne, yeni doğan bebeğini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa 2. Sulh Ceza Mahkemesi, 8 aylık hamile iken doğum yaptıktan sonra bebeğini öldürdüğü öne sürülen Z.T. hakkında "çocuğunu kasten öldürme' suçundan yakalama kararı çıkardı.

Şanlıurfa'dan Konya'nın Ereğli ilçesine bağlı Kuzukuyu Mahallesi'ne geldiği ve tarım işçisi olarak çalıştığı belirlenen Z.T, ilçe jandarma ekiplerince yakalandı.

Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yeni doğan bebeğini öldürdüğü iddia edilen anne gözaltına alındı
Yeni doğan bebeğini öldürdüğü iddia edilen anne gözaltına alındı
Yeni doğan bebeğini öldürdüğü iddia edilen anne gözaltına alındı
Yeni doğan bebeğini öldürdüğü iddia edilen anne gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı

EŞİNİ 46 YERİNDEN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN KOCAYA, 'TAHRİK VE İYİ HAL' İNDİRİMİYLE 18 YIL HAPİS
EŞİNİ 46 YERİNDEN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN KOCAYA, 'TAHRİK VE İYİ HAL' İNDİRİMİYLE 18 YIL HAPİS
Bir kent diken üstünde! Popülasyonu artan dev çekirgeler çiftçileri tedirgin ediyor
Bir kent diken üstünde! Popülasyonu artan dev çekirgeler çiftçileri tedirgin ediyor
Son dakika... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 'Tarım işçilerimiz ve tarımın paydaşları yani hem kamu hem de özel sektör bunların da hızlı bir biçimde...
Son dakika... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Tarım işçilerimiz ve tarımın paydaşları yani hem kamu hem de özel sektör bunların da hızlı bir biçimde...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Derya Yanık Cahit Özkan Sedat Peker Devlet Bahçeli
Magazin Murat Boz Hande Erçel Deniz Çakır Necati Şaşmaz
Spor Arda Turan Ersun Yanal Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yeni doğan bebeğini öldürdüğü iddia edilen anne gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.5.2021 17:47:32. #1.16#

title