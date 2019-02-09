Yeni Doğan Bebeğini Boğarak Öldürdüğü İddiası
Gaziantep'te bir kadının banyoda dünyaya getirdiği bebeğini boğarak öldürdüğü ileri sürüldü.
Gaziantep'te bir kadının banyoda dünyaya getirdiği bebeğini boğarak öldürdüğü ileri sürüldü.
İddiaya göre, merkez Şahinbey ilçesine bağlı Hoşgör Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan T.B. (27) dün evlerinin banyosunda bir kız bebek doğurdu.
T.B, ailesinin anlamaması için bebeğini boğarak öldürdü.
Ailenin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, bebeğin öldüğünü belirledi.
Bebek, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
T.B'nin, tedavisi için polis nezaretinde Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine götürüldüğü öğrenildi.
Kaynak: AA