Yeni doğan bebeğin imdadına Helikopter Ambulans yetişti
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Yeni doğan bebeğin imdadına Helikopter Ambulans yetişti

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde yeni doğan bir bebek tedavi için Helikopter Ambulans ile Isparta'ya götürüldü.

29.12.2019 17:19 | Son Güncelleme: 29.12.2019 17:24
Yeni doğan bebeğin imdadına Helikopter Ambulans yetişti

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde yeni doğan bir bebek tedavi için Ambulans ile 'ya götürüldü.


Afyonkarahisar Kadın ve Doğum Hastanesi'nde dünyaya gelen bir bebeğin Hipotermi tedavisi için 112 hastane ve 112 ekipleri seferber oldu. Isparta'da özel bir hastaneye nakledilmesi gereken Entübe Makinesine bağlı olan bebek Helikopter Ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Helikopter pistinden alınarak Isparta'ya götürüldü. Bebeğin kısa sürede naklinin sağlanması nedeniyle tedavisinin iyiye gittiği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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