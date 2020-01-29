Yeni doğan bebeğin çöp konteynerine atılmasıyla ilgili davanın yeniden görülmesine başlandı

29.01.2020 16:48 | Son Güncelleme: 29.01.2020 16:48

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, 4 yıl önce yeni doğan bebeği poşet içinde çöp konteynerine attıkları için aldıkları 20 ve 24 yıl hapis cezaları Yargıtay tarafından bozulan kadın ve erkek arkadaşının yeniden yargılanmasına başlandı.

Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Sezai Durmayaz ve tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan Durmayaz, bebeğin ölü doğduğunu ve sonrasında cesedini konteynere attığını belirterek, beraatini istedi.

Sanık Çiğdem Şimşek ile Ses ve Görüntü Bilişim Sistemindeki (SEGBİS) bir sorun nedeniyle bağlantı kurulamayınca duruşma ertelendi.

Olay ve dava süreci

Osmangazi ilçesi Tuna Mahallesi'nde 2016 yılında, erkek arkadaşı Sezai Durmayaz ile yaşayan Çiğdem Şimşek, ocak ayında sabah saatlerinde evde doğum yapmıştı. Tuvalette gerçekleşen doğumun ardından kordon bağını kesen Sezai Durmayaz'ın, öldüğü gerekçesiyle erkek bebeği çöp poşetine koyarak evin çatı katına çıkardığı ileri sürülmüştü. Durmayaz'ın, yaklaşık 12 saat çatı katında bekleyen bebeği, gece saatlerinde Veysel Karani Mahallesi'ndeki bir çöp konteynerine atarak olay yerinden uzaklaştığı iddia edilmişti.



Rahatsızlanan Çiğdem Şimşek ise tedavi olmak için Çekirge Devlet Hastanesine gitmiş, kadını tedavi eden doktorlar, doğum yapmış olabileceğinden şüphelenerek durumu polise bildirmişti. Şimşek'in ifadesinde, evde doğum yaptığını, bebeği erkek arkadaşına bırakarak hastaneye geldiğini söylemişti. Eve giden ekipler, bebeği bulamayınca Durmayaz'ı gözaltına almıştı. Durmayaz, kendisine bebeğin nerede olduğunu soran polislere, alkol aldıktan sonra çöp konteynerine attığını söylemişti. Zanlılar, olayın ortaya çıkmasının ardından tutuklanmıştı.

"Kendini savunamayacak yakın akrabayı öldürme" suçundan yargılanan ve "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi" suçundan tutuklanan ve sanıklar Sezai Durmayaz 24 yıl, Çiğdem Şimşek ise 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Temyiz başvurusu üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, oluşa ve dosya kapsamına göre, sanıkların tuvalette doğan bebeğin göbek bağını bağlamadıkları ve üst üste poşetlere sarıp terasa bıraktıklarına vurgu yaparak, bebeğin ölümünün mutlak olduğunu belirtmişti.

Sanıkların cezalarında indirim yapılmasının öldürme eyleminin niteliği açısından bozma sebebi olduğunu vurgulayan daire, kararı bozmuştu.

Kaynak: AA