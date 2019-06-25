Yeni doğan bebeği bırakıp kaçtılar

Yapılan ilk incelemede gizli şekilde doğum yapıldığı için çocuğun kordonunun taşla ezilmiş olduğu ileri sürüldü

Bebeğin bahçede sarılı battaniye içinde bırakıldığı belirtildi.

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir evin birinci katındaki balkonunda bebek bulan ev sahipleri polise haber verdi.

Edinilen bilgiye göre, gece yarısı ihbar üzerine olay yerine gelen polis, sağlık görevlilerinden yardım istedi. Çevrede yapılan araştırmada polisin bebeğin ailesine ulaşamadı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinden sonra kız bebeği, Edremit Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan kontrolden sonra bebek Balıkesir'e sevk edilirken, ailesine ulaşılması için çalışma başlatıldı.

Bebeğin kordonu taşla ezilmiş

Sağlık ekiplerinin ilk kontrolünde bebeğin kordonunun taş ile ezilerek kopartıldığı dikkat çekti. Bebeği bırakan kişi yada kişilerin ise önce evin zilini bir kere çaldıktan sonra kaçtığı öğrenildi. Ailenin daha sonra balkondan çocuk sesi gelmesi üzerine çamaşır makinesi üzerinde hareketli olması nedeniyle düşmek üzere olan bebeği hemen kurtardılar. Ayrıca bebeğin yarısının bir bez parçasıyla sarılmış elleri ve bedeninin bir kısmının çıplak ve yüzünde kan lekeleri bulunan kız çocuğu gördükleri iddia edildi. Hareketli olması nedeniyle çocuğun makine üstünden düşmekten de son anda ailenin kurtardığı kaydedildi.

Bebek için sağlık görevlileri seferber oldu.

Bebeği süt verilip, altı temizledikten sonra kıyafet giydirilerek battaniye sarıldı.

Bu arada hastanede tek çocuk doktorunun da raporlu olması nedeniyle bebeğin Balıkesir Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Yenidoğan Ünitesi Yoğun Bakım Servisi'ne sevk edildiğini belirtti.

Kaynak: İHA