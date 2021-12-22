Son dakika haberi: Yeni doğan bebeğe takılan altınları çalan hırsızlar kamerada

ŞİŞLİ, İSTANBUL (DHA) - Şişli'de Yeşim ve İbrahim Baştürk çiftinin, 3 ay önce doğan bebeği için takılan altınları evlerinden çalındı. Apartmana giren hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı.

Olay Şişli'de Yayla Mahallesi Çeşme Sokak'taki 4 katlı apartmanın 1. katında 17 Aralık saat 10.30'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yeşim ve İbrahim Baştürk çifti evde yokken gelen hırsızlar, evde bulunan 5 çeyrek altın, 2 gram altın, pırlanta yüzük ve altın kaplama saati çaldı. İşten eve dönen İbrahim Baştürk hırsızlığı Feriköy Polis Karakolu'na bildirdi. Hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Polis, görüntülerden eşkalleri belirlenen şüphelileri arama çalışması başladı.

HIRSIZLAR ÇOCUĞUMUZ DOĞDUĞU İÇİN EŞTEN DOSTTAN TAKILAN ALTINLARI ÇALMIŞ

"İÇERİ GİRDİM KORİDORUN DARMADUMAN OLDUĞUNU GÖRDÜM"

"HIRSIZLAR EVDE 35 DAKİKA KALIYOR"