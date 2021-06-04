Yeni doğal gaz rezervi açıklandı mı? Doğal gaz keşfinin miktarı belli oldu mu?
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Yeni doğal gaz rezervi açıklandı mı? Doğal gaz keşfinin miktarı belli oldu mu?

Yeni doğal gaz rezervi açıklandı mı? Doğal gaz keşfinin miktarı belli oldu mu?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi geniş kesimler tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bugün yapılacak olan Filyos Limanı açılışının ardından açıklamalara yer verecek olan Recep Tayyip Erdoğan "Cuma günü Zonguldak'ta bir müjde açıklayacağız" sözlerine yer verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan müjde konuşmasıyla daha önce doğal gaz hakkında detayları açıklamıştı. Peki, Yeni doğal gaz rezervi açıklandı mı? Doğal gaz keşfinin miktarı belli oldu mu?

Yeni doğal gaz rezervi açıklandı mı? Doğal gaz keşfinin miktarı belli oldu mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjde merak konusu oldu. Bu kapsamda "Yeni müjde ne? Erdoğan'ın müjdesi ne oldu?" gibi soruların yanıtları araştırıldı. Bloomberg, "Türkiye, Karadeniz'de ki Amasra-1 bölgesinde gaz rezervi keşfetti." sözlerine yer vererek duruma dair ipuçlarını yayınladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın petrol ve doğal gaz arama çalışmaları konusunda "Cuma günü Zonguldak'ta bir müjde açıklayacağız" sözlerinin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım vatandaşları heyecanlandırdı. Dönmez'in yaptığı "Bir adım daha" paylaşımı yeni doğal gaz rezervi beklentilerini desteklerken, müjdeyle ilgili tarih ve saat bilgisi de verdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN MÜJDE AÇIKLAMASI SAAT KAÇTA?

Erdoğan'ın işaret ettiği Cuma günü gelirken müjde açıklaması sabah saatlerinden itibaren merak konusu oldu. Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjde açıklamasına kilitlendi. Geçtiğimiz günlerde TRT ortak yayınına katılan Erdoğan, Cuma gününü işaret ederek "Cuma günü Zonguldak'ta bir müjde açıklayacağız. Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii'nin açılışını yapacağız. Oradan da Kanuni sondaj gemimizle bağlantımızı kuracağız. Oradan açıklamamızı yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın Karadeniz'de yeni bir gaz keşfine yönelik açıklama yapması beklenirken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım heyecanın dozunu artırdı. Bakan'ın yaptığı paylaşım beklenen gaz keşfi açıklamalarını desteklerken, Dönmez paylaşımda tarih ve saate de yer verdi. Paylaşımda, 4 Haziran saat 18:00 işaret edildi. Yeni müjde hakkında detaylar ise ilk olarak yabancı basından geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjdeyle ilgili Bakan Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım: Bir adım daha

FAHRETTİN ALTUN: GERİ SAYIM BAŞLADI

Dönmez'in yaptığı bu paylaşımı alıntılayan İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise, "Nefesler tutuldu. Geri sayım başladı..." ifadelerine yer verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjde açıklaması bu akşam netleşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjdeyle ilgili Bakan Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım: Bir adım daha

YENİ DOĞAL GAZ REZERVİ AÇIKLANDI MI?

Tüm bu gelişmeler olurken ABD'li yayın organı Bloomberg'den, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'in Kuzey Sakarya Sahası'nda yer alan arama kuyusu Amasra-1'de devam eden petrol ve doğal gaz arama çalışmaları hakkında "Cuma günü Zonguldak'ta bir müjde açıklayacağız" sözleri üzerine dikkat çekici bir iddia geldi.

Bloomberg'de yer alan habere göre, Türkiye'nin Karadeniz'deki Amasra-1 kuyusunda ciddi miktarda doğal gaz tespit ettiği belirtilerek, Erdoğan'ın yarın açıklayacağı müjdenin bu olduğu ifade edildi. Haberde ayrıca, Türk yetkililerin keşfedilen doğal gazı, devlet petrol şirketi TPAO'nun çıkaracağını ve bunun için herhangi bir dış finansmana ihtiyaç duyulmayacağını söylediği belirtildi. Amasra-1 kuyusunda tespit edildiği öne sürülen doğal gaza ilişkin Enerji Bakanlığının yorum yapmaktan kaçındığı kaydedildi.

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