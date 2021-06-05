Yeni doğal gaz keşfi enerji sektörünün sürdürülebilirliğine katkı sunacak
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Yeni doğal gaz keşfi enerji sektörünün sürdürülebilirliğine katkı sunacak

Yeni doğal gaz keşfi enerji sektörünün sürdürülebilirliğine katkı sunacak
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Güncel

Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) Direktörü Bora Şekip Güray, yeni doğal gaz keşfine ilişkin Türkiye enerji sektörünün sürdürülebilir büyümesine çok boyutlu fayda sunmasının beklendiğini bildirdi.

Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) Direktörü Bora Şekip Güray, yeni doğal gaz keşfine ilişkin Türkiye enerji sektörünün sürdürülebilir büyümesine çok boyutlu fayda sunmasının beklendiğini bildirdi.

Güray, doğalgaz rezervi konusundaki son gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bora Şekip Güray, Karadeniz'de son dönemde yoğunlaşan aramaların neticesinde ve son olarak açıklanan yeni keşif ile birlikte toplam 540 milyar metreküpe ulaşan doğalgaz keşfinin, Türkiye enerji sektörünün sürdürülebilir büyümesine çok boyutlu fayda sunmasının beklendiğini belirtti.

Doğalgaz konusundaki gelişmelerin olumlu olduğunu belirten Güray, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin halen yüzde 99 dışa bağımlı olduğu doğalgaz arzının önemli bir bölümünü yerli üretim ile sağlayabilir seviyeye gelmesini sağlayabilecek adımlar, birincil enerji kaynaklarında halen yüzde 70'in üzerinde olan toplam ithalat oranının ve salgın etkisi ile dünyada ve Türkiye'de enerji talep artışında önemli daralmanın olduğu geçen yıl dahi 30 milyar dolara yakın gerçekleşen toplam enerji ithalat faturasının azaltılmasına katkı verecektir."

"Bu keşifler, doğalgaz ithalat müzakerelerinde Türkiye'nin elini güçlendirecek"

Güray, enerji güvenliği ve teknoloji odaklı gelişim perspektiflerinden de önemli olan bu keşifler, doğalgaz ithalat müzakerelerinde Türkiye'nin elini güçlendirmeye devam edecek bir unsur olacağını ifade ederek, "Bu gelişmelerin, uzun zamandır beklenen ve bu yılın önemli gündem maddeleri arasında öne çıkan, doğalgaz piyasasının rekabetçi gelişimi ve derinlik kazanması çalışmalarına da katkı sağlayacak şekilde değerlendirilmesi önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Doğalgazın, konutlar başta olmak üzere ve enerji verimliliği iyileştirmeleri ile bütüncül bir şekilde binalarda, mobilite ve kentleşme trendleri ile birlikte ulaştırmada ve bazı sanayi kollarında daha yaygın kullanılma potansiyeline sahip olduğunu, bu sektörlerde yakın ve orta vadede talep büyüme dinamikleri ile Türkiye'nin daha temiz enerji geleceği planları bakımından da önemini koruyacağını belirten Güray, güvenli, verimli ve rekabetçi bir doğalgaz ekonomisinin, elektrik üretiminin ana aksını oluşturan daha fazla yenilenebilir enerji ağırlıklı büyümenin, aynı zamanda daha rekabetçi ve öngörülebilir bir elektrik piyasasının destekleyicisi rolüne de işaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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