Yeni Dizi Shots Fired Foxcrime'da

Kuzey Carolina'nın küçük bir kasabasında, siyahi bir şerif yardımcısının silahsız beyaz bir öğrenciyi vurmasıyla işler ters yüz olur. Kasaba henüz bu trajedinin üstesinden gelememişken geçmişte pek üzerinde durulmamış bir siyahi gencin hayatını kaybettiği cinayet yeniden gündeme gelir.

Her iki olayı da inceleme görevi verilen siyahi dedektif Ashe Akino ve genç bir savcı olan Preston Terry, delilleri inceledikçe Kuzey Carolina valisinin de dahil olduğu çok güçlü kişilerin olayları örtbas etmeye çalıştığını fark eder. İkili olayları çözmek için çabalarken bir yandan da medya ve kamuoyu baskısını yönetmek zorundadır.