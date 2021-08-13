Yeni diye eski bidonları sınırdan geçirmeye çalışınca yakalandılar
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Yeni diye eski bidonları sınırdan geçirmeye çalışınca yakalandılar

Yeni diye eski bidonları sınırdan geçirmeye çalışınca yakalandılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki Akçakale Gümrük Kapısında 512 adet bidon ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki Akçakale Gümrük Kapısında 512 adet bidon ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Akçakale Gümrük Müdürlüğü ve Akçakale KİBA Adli kolluk Gümrük Muhafaza ekipleri, Gaziantep Gümrük Müdürlüğünden sevk edilen bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada "Dahilde işleme rejimi" kapsamında, muhtelif plastik su ve asit bidonları şeklinde beyan edilen 555 adet bidondan yalnızca 45 adedinin araçta bulunduğunu belirledi. Araçta belirtilen 510 adet bidonun yerine 3 farklı boyutta, üzerinde hala eski etiketleri ve içerisinde atıklar bulunan, kullanılmış 512 adet bidon olduğu belirlendi.

Sürücü hakkında yasal işlem başlatılırken olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Yeni diye eski bidonları sınırdan geçirmeye çalışınca yakalandılar
Yeni diye eski bidonları sınırdan geçirmeye çalışınca yakalandılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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