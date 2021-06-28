İş Bankası'ndan yeni dijital platform: Pazarama
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İş Bankası'ndan yeni dijital platform: Pazarama

İş Bankası'ndan yeni dijital platform: Pazarama
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

ticaret alanındaki yetkinliklerini yeni bir ekosisteme dönüştürmek hedefiyle yeni dijital platform olan Pazarama'yı hayata geçirdiğini duyurdu.

ticaret alanındaki yetkinliklerini yeni bir ekosisteme dönüştürmek hedefiyle yeni dijital platform olan Pazarama'yı hayata geçirdiğini duyurdu.  İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı ve Topkapı Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Sezen, uygulamada, giyimden kırtasiyeye, elektronikten evcil hayvan ürünlerine ve oyunlara kadar birçok ürünün olduğunu söyledi. Sezen, ödeme anında kullanıcılara indirim, taksit, puan gibi kolaylıklar sunduklarını da aktardı.

İş Bankası, yeni platform Pazarama'yı Topkapı Danışmanlık Elektronik Hizmetler Pazarlama ve Ticaret A.Ş. şemsiyesi altında hayata geçirdiğini bildirdi. Kişilerin, Maximum Mobil'i indirerek kolayca ulaşabileceği platformda, ürün ve hizmet satışlarının yanı sıra mobil ödeme olanağı da bulunduğu aktarıldı.

TEK UYGULAMAYLA İHTİYAÇLARIN KARŞILANMASI HEDEFLENİYOR

Kullanıcılara günlük hayatın her anında tek uygulamadan ihtiyaçlarını karşılamayı vaat ettiklerini belirten Sezen, araçtan inmeden akaryakıt ödemesi, ulaşım kartı yüklemesi ve market alışverişi, yemek siparişi, dijital oyun kodu gibi mobil ödeme imkanlarının yanı sıra restoran indirimleri de sunulduğunu ifade etti.

"EKOSİSTEME DEĞER KATACAĞIMIZA İNANIYORUZ"

Platform ile finansal hizmetleri ve e-ticareti birbirine yaklaştırırken, iki alanda da değer odaklı bir uygulama ile hizmet vereni ve alanı bir araya getirmeyi amaçladıklarını söyleyen Sezen, "Alışveriş paydasında Anadolu'nun dijitalleşmesi ve günümüzün e-ticaret dünyasının parçası haline gelmesine katkı sağlayabilmeyi bankamızın kurulduğu günden bu yana taşıdığı misyonun bir parçası olarak görüyoruz. Pazarama'nın doğuşunda yanımızda bulunan, beraber yürümeye ve büyümeye devam ettiğimiz tüm iş ortağı paydaşlarımıza içtenlikle teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yeni başlayan bu yolculuğumuzda ekosisteme değer katacağımıza inanıyoruz" dedi.


İş Bankası'ndan yeni dijital platform: Pazarama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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