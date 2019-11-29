29.11.2019 15:09 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:14

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehre kazandırılan yeni devlet hastanesinin kanalizasyon ve yağmur suyu hatları yapılıyor.



Şehrin birçok noktasında faaliyetlerini sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, olumsuz hava koşullarına rağmen, çalışmalarını sürdürüyor. Yeni devlet hastanesinin çevresinde bulunan yağmur suyu hatları ile kanalizasyon bağlantılarını gerçekleştiren ekipler, kısa süre sonra çalışmaları tamamlayacak. - BİLECİK

Kaynak: İHA