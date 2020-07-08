Yeni devlet hastanesi çalışmalarında son aşamaya gelindi Vali Cüneyt Epcim, Bayburt'ta sağlık hizmetlerini yeni bir noktaya taşıyacak 200 yataklı yeni devlet hastanesinde devam eden çalışmaları inceledi.

Vali Cüneyt Epcim, Bayburt'ta sağlık hizmetlerini yeni bir noktaya taşıyacak 200 yataklı yeni devlet hastanesinde devam eden çalışmaları inceledi.

İl Sağlık Müdürü İlker Hancı ve Başhekim Turhan Şener eşliğinde 52 bin metrekarelik kullanım alanına sahip bina inşaatını gezen Vali Epcim, çalışmaların geldiği noktanın memnuniyet verici olduğunu kaydetti. Vali Epcim, devasa yatırımın yüzde 95 oranında tamamlandığına işaret ederek tefrişat ve donanım ihalelerinin aralıksız devam ettiğine dikkat çekti.

Yeni hastanenin tamamlanmasıyla Bayburt'ta sağlık altyapısının çok daha güçlü ve modern bir yapıya bürüneceğini bildiren Vali Epcim, "Yeni devlet hastanemiz 200 yataklı ve gerektiğinde kapasite artırımı yapılabilecek, uluslararası standartlarda 55 poliklinik, 7 ameliyathane ve 22 diyaliz ünitesi ile hizmet verecek ve inşallah yaz ayları sonunda hasta kabul etmeye başlayacak. Salgın sürecindeki zorluklara rağmen yeni devlet hastanesi inşaatına desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanımız Naci Ağbal'a ilimiz adına şükranlarımızı sunuyorum." dedi.

Vali Epcim, buradaki incelemelerinin ardından aynı bölgede yer alan Bayburt Botanik Bahçesi'ni ziyaret etti. İşletme sahibi Onur Akbaş'tan çalışmalarına ilişkin bilgi alan Vali Epcim, bol kazanç temennisinde bulundu. - BAYBURT

Kaynak: İHA