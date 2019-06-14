Yeni destek paketinde öncelik makineye verilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan makine sanayicilerine müjde geldi.

Yeni destek paketinde öncelik makineye verilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan makine sanayicilerine müjde geldi. Sanayide dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla, makine sektörünün rolünün arttığına dikkat çeken Varank, "İşte bu nedenle, yeni destek programımızda önceliği makine sektörümüze vereceğiz" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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