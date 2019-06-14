Yeni destek paketinde öncelik makineye verilecek
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan makine sanayicilerine müjde geldi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan makine sanayicilerine müjde geldi. Sanayide dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla, makine sektörünün rolünün arttığına dikkat çeken Varank, "İşte bu nedenle, yeni destek programımızda önceliği makine sektörümüze vereceğiz" dedi.
Kaynak: Dunya.com
Bursalı firma yeni mağazasının açılışında ürünleri 10 yıl önceki fiyatlarla satışa sununca izdiham yaşandı