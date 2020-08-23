Yeni Deniz Sistemleri Teslim Töreni
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yeni Deniz Sistemleri Teslim Töreni

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının kendisine verilen görevleri bugüne kadar Karadeniz'de, Ege'de, Libya'da ve Doğu Akdeniz'de icra ettiği gibi bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla yerine getireceğine inançlarının tam olduğunu söyledi.

Yeni Deniz Sistemleri Teslim Töreni
23.08.2020 17:57 | Son Güncelleme: 23.08.2020 17:57

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının kendisine verilen görevleri bugüne kadar Karadeniz'de, Ege'de, Libya'da ve Doğu Akdeniz'de icra ettiği gibi bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla yerine getireceğine inançlarının tam olduğunu söyledi.

Orgeneral Yaşar Güler, Tuzla'daki Desan Tersanesi'nde Yeni Deniz Sistemleri Teslim Töreni'nde, Deniz Kuvvetlerinin kara suların yanı sıra Atlantik'ten Büyük Okyanus'a kadar şanlı Türk bayrağını şerefle dalgalandırıp, her coğrafyada etkin hareket icra ederek yüce ulusun gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Yeni sistemlerin Türk donanmasının gücüne güç katacağına değinen Güler, şöyle konuştu:

"Bugün yüzde 70 yerlilik oranına ulaşarak üretilen milli sistem ve cihazlarla donatılmış dalgıç botları son derece riskli olan ve detaylı planlama gerektiren dalış operasyonlarını icra edecek personelimizin eğitim seviyesinin ve dalış emniyetinin her daim yüksek tutulmasını sağlayacak, devriye botlarımız deniz üstlerinin ve kritik tesislerin denizden güvenliğinin sağlanmasına önemli katkıda bulunacak, SAT botlarımız da SAT timlerimizin harekat sahasına intikal ve geri intikaliyle bu timlere ateş desteği sağlamak maksadıyla icra edilecek faaliyetlere katkı sağlayacaklardır.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın en modern silah ve vasıtalarını öz kaynaklarla inşa edip denizcilikte en üstün eğitim seviyesine ulaşarak kendisine verilen görevleri bugüne kadar Karadeniz'de, Ege'de, Libya'da ve Doğu Akdeniz'de icra ettiği gibi bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla yerine getireceğine ve denizlerdeki tüm hak ve menfaatlerini koruyarak atalarımızdan aldığımız şerefli sancağı daha da yükseklere taşıcağına olan inancımız tamdır."

"Tasarımı yerli olan botlarımız Türk Loydu tarafından klaslanmıştır"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir de yapımı tamamlanan Acil Müdahale ve Dalış Eğitim Botları, yeni SAT Botları ve Süratli Devriye Botlarının Deniz Kuvvetlerine ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Savunma Sanayii Başkanlığının ana yüklenici firmalarından KOBİ'lere kadar 1500'e yakın şirketin, araştırma kuruluşlarının ve üniversitelerin katılımını sağlayan, Türkiye'nin bu alanda üretim gücünü bir araya getiren ve aynı amaç için seferber eden bir yapıya dönüştüğünü belirten Demir, bu yapının en güzel örneklerinden birinin askeri tersanenin yanında özel sektör tersanelerinin gerçekleştirdiği gemi inşa projelerinde görüldüğünü ifade etti.

Savunma sanayisinin özel sektör yeteneklerinin ileri noktada olduğu ve ticari rekabetin geliştiği alanların başında deniz araçları sektörü ve askeri gemi inşa faaliyetlerinin geldiğini kaydeden Demir, şunları söyledi:

"MİLGEM ve Yeni Tip Denizaltı gibi bugüne kadar askeri tersanelerde yürüyen projelerimiz dışında; Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi, Denizde İkmal ve Muharebe Destek Gemisi, Amfibi Çıkarma Gemileri, Karakol Botları, Yardımcı Gemiler, Sismik Araştırma Gemisi Oruç Reis, Sahil Güvenlik Gemileri ve botları gibi projelerimizin büyük çoğunluğu özel sektör tersanelerimizde veya askeri tersanemizde yürütülmektedir.

Projelerimiz, Savunma Sanayii Başkanlığımızın koordinasyonunda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız ve ilgili kamu kurumlarımızın desteğiyle, özel tersaneler ve Milli Savunma Bakanlığına bağlı askeri tersanelerimizin yükleniciliğinde, alt yüklenici şirketler, KOBİ'ler, üniversiteler ve araştırma merkezleriyle geniş bir işsbirliği ağı sayesinde hayata geçmektedir."

Bugüne kadar çeşitli tiplerdeki deniz araçlarını Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü gibi kurumlara teslim ettiklerine vurgu yapan Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Muharip güçten destek unsurlarına, arama ve kurtarmadan düzensiz göç ve kaçakçılıkla mücadeleye, karakol ve devriyeden maden kaynaklarını aramaya kadar geniş bir yelpazede projelerimizi geliştirdik, geliştirmeye devam ediyoruz. Bugün teslimatını yaptığımız, tasarımı yerli olan botlarımız milli klaslama ve uygunluk değerlendirme kuruluşu olan Türk Loydu tarafından klaslanmış, inşa malzeme ve hizmetlerinin yanı sıra entegre edilen sistemlerin büyük bölümü yurt içinden sağlanmış ve entegre edilmiştir. Türk sanayisinin imkan ve kabiliyetleri de projelerimizde etkin bir şekilde değerlendirmek bizim için memnuniyet vericidir. Ayrıca sanayi-üniversite-KOBİ iş birliğine de güzel bir örnek teşkil etmiştir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği "Savunma Sanayiinde Tam Bağımsız Türkiye" hedefindeki kararlılık neticesinde, bugün yerli sanayi firmalarının dünyada eşi benzeri çok az bulunan gemileri rekabetçi maliyetlerle gerçekleştirecek imkan ve kabiliyete ulaştığına dikkati çeken Demir, "Her bir projemizde sahadan sağlanan geri bildirimler, bundan sonraki yeni projelerimizde daha gelişmiş ürünlerin ve rol paylaşımlarının kurgulanması açısından önemlidir." dedi.

DESAN Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Kaptanoğlu ile Yonca Onuk Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Şakir Yılmaztürk de konuşmalarında sistemin önemi ve özelliklerini anlattı.

Konuşmaların ardından Türk Savunma Sanayii Deniz Projeleri filmi izlettirildi.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Antalya'da sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı! 3 metrelik çukura sürükledi 3. Sayfa
Antalya'da sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı! 3 metrelik çukura sürükledi
Araçtan atladığı öne sürülen annesi gözü önünde ölen Zeynep: Annemi tutumadım 3. Sayfa
Araçtan atladığı öne sürülen annesi gözü önünde ölen Zeynep: Annemi tutumadım
UEFA, Başakşehir-Kopenhag maçının geç başlaması nedeniyle Okan Buruk'a uyarı cezası verdi Spor
UEFA, Başakşehir-Kopenhag maçının geç başlaması nedeniyle Okan Buruk'a uyarı cezası verdi
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak Ekonomi
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak
Polis baskınında paniğe kapılan adam, kaçmak isterken balkondan düşerek hayatını kaybetti 3. Sayfa
Polis baskınında paniğe kapılan adam, kaçmak isterken balkondan düşerek hayatını kaybetti
Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu 3. Sayfa
Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçak gemisi yapma talimatı verdi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçak gemisi yapma talimatı verdi
Giresun'daki sel sonrası bir çuval fındığı almaya çalışan iki fırsatçı gözaltına alındı
Giresun'daki sel sonrası bir çuval fındığı almaya çalışan iki fırsatçı gözaltına alındı
Koronavirüse direnç gösteren sarımsağın ihracatı durduruldu
Koronavirüse direnç gösteren sarımsağın ihracatı durduruldu
Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı
Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı
92 model Serçe'ye 45 bin TL verdi, adını da 'Koronasavar' koydu
92 model Serçe'ye 45 bin TL verdi, adını da 'Koronasavar' koydu
Babasını traktör kazasında kaybeden genç kız acı feryadı yürekleri dağladı
Babasını traktör kazasında kaybeden genç kız acı feryadı yürekleri dağladı
Selde şehit olan asker ve hayatını kaybeden 3 vatandaşın kimlikleri belli oldu
Selde şehit olan asker ve hayatını kaybeden 3 vatandaşın kimlikleri belli oldu
Son Dakika: Giresun'da meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı 5'e yükseldi
Son Dakika: Giresun'da meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı 5'e yükseldi
Adana'da pompalı tüfekle vurulan genç hayatını kaybetti
Adana'da pompalı tüfekle vurulan genç hayatını kaybetti
Ölü bulunan kadının boğazında bıçak yarası tespit edildi
Ölü bulunan kadının boğazında bıçak yarası tespit edildi
Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü
Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü
Giresun'a ağustos ayı ortalamasının 1,5 katı bir günde yağdı
Giresun'a ağustos ayı ortalamasının 1,5 katı bir günde yağdı
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti
14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı
14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı
Madde bağımlısı genç evi savaş alanına çevirip yakmaya çalıştı
Madde bağımlısı genç evi savaş alanına çevirip yakmaya çalıştı
Suriyeli genç, Haliç'te fotoğraf çekerken boğuluyordu! Çevredeki vatandaşlar son anda kurtardı
Suriyeli genç, Haliç'te fotoğraf çekerken boğuluyordu! Çevredeki vatandaşlar son anda kurtardı
Yunanistan'dan Türkiye'nin doğal gaz keşfi için skandal sözler: ABD ve Rusya hak iddia edebilir
Yunanistan'dan Türkiye'nin doğal gaz keşfi için skandal sözler: ABD ve Rusya hak iddia edebilir
Evinde izole edilen Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü yayınlandı
Evinde izole edilen Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü yayınlandı
Boşanma davalarında erkekler için emsal karar
Boşanma davalarında erkekler için emsal karar
G.Saray'ın eski yıldızı Podolski, Sinan Gümüş'ün Fenerbahçe'ye olan transferini doğru bulmadı: Ben olsaydım asla gitmezdim
G.Saray'ın eski yıldızı Podolski, Sinan Gümüş'ün Fenerbahçe'ye olan transferini doğru bulmadı: Ben olsaydım asla gitmezdim
100 bin lirası katlanıp uçtu! Yarışmalara kattığı güvercinleri çalınan vatandaşın maddi-manevi zararı büyük
100 bin lirası katlanıp uçtu! Yarışmalara kattığı güvercinleri çalınan vatandaşın maddi-manevi zararı büyük
'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısıyla bilinen Azerin: Dünya tarihinde yeni bir devir açıldı
"Çırpınırdı Karadeniz" şarkısıyla bilinen Azerin: Dünya tarihinde yeni bir devir açıldı
Ağustos ayı sosyal yardım desteği ödemeleri yarın başlıyor
Ağustos ayı sosyal yardım desteği ödemeleri yarın başlıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Hacı Bektaş Yaşar Güler Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Can Yaman Ozan Güven Cüneyt Arkın Demet Özdemir
Spor Ali Koç Fuat Çapa Erol Bulut Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Sel Kaza Adana Dereli
Şu an buradasınız: Yeni Deniz Sistemleri Teslim Töreni - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.8.2020 18:00:48. #1.15#
title