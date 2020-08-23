Yeni Deniz Sistemleri Teslim Töreni - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in törende konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, SAT-süratli devriye botu-Acil Müdahale ve Dalış Eğitim Botu Deniz Kuvvetleri envanterine katılma töreninde konuştu.
23.08.2020 17:39 | Son Güncelleme: 23.08.2020 18:14
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in törende konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, SAT-süratli devriye botu-Acil Müdahale ve Dalış Eğitim Botu Deniz Kuvvetleri envanterine katılma töreninde konuştu.
Kaynak: AA