Yeni Deniz Sistemleri Teslim Töreni
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yeni Deniz Sistemleri Teslim Töreni

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin ve milletin güvenliğini tehdit eden hiçbir oluşuma, mavi vatandaki hak, alaka ve menfaatleri gasp etmeye çalışan hiçbir girişime asla müsaade etmeyeceklerinin herkes tarafından bilinmesi gerektiğini belirtirken, "Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'de,...

Yeni Deniz Sistemleri Teslim Töreni
23.08.2020 17:05 | Son Güncelleme: 23.08.2020 17:24

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin ve milletin güvenliğini tehdit eden hiçbir oluşuma, mavi vatandaki hak, alaka ve menfaatleri gasp etmeye çalışan hiçbir girişime asla müsaade etmeyeceklerinin herkes tarafından bilinmesi gerektiğini belirtirken, "Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'de, sadece kendi çıkarlarını gözeten tek yanlı talepleri ve uygulamaları, yani adaların silahlandırılması, 10 millik hava sahası, Meis'e 40 bin kilometrekarelik Deniz Yetki Alanı talebi, akla, uluslararası hukuka ve iyi komşuluk anlayışına kesinlikle uygun değil ve gerçeklerle bağdaşmamaktadır." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tuzla'daki Desan Tersanesi'nde Yeni Deniz Sistemleri Teslim Töreni'nde, Giresun'da yaşanan sel felaketinden ötürü kent halkına geçmiş olsun dileklerinde bulunurken, hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı diledi.

Bugün Deniz Kuvvetlerini daha da güçlendirecek yerli ve milli bir projenin daha başarıyla tamamlanmasının gurur ve heyecanını yaşadığını belirten Akar, yeni deniz sistemlerinin ülkeye, millete ve silahlı kuvvetlerine hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Yakın coğrafyada meydana gelen iç karışıklık, terör, yoksulluk ve büyük düzensiz göçlerin, milyonlarca insanın hayatını olumsuz etkilediğini ve etkilemeye devam ettiğini dile getiren Akar, yeni tip koronavirüs salgını ile bu genel durumun daha da dramatik hal aldığını söyledi.

Gelişmeler karşısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde proaktif davranan Türkiye'nin yakın zamanda bölgesinde çok önemli stratejik hamleler gerçekleştirdiğine değinen Akar, "Bir yandan güney sınırlarında oluşturulmak istenen terör koridorunu üst üste gerçekleştirdiği etkili ve başarılı askeri harekatlarla önlerken, diğer yandan da Libya ile yaptığı anlaşmalarla Orta ve Doğu Akdeniz'deki hak, alaka ve menfaatlerimizi koruma mücadelesinde önemli kazanımlar sağlamış bulunmaktayız. Cuma günü müjdesini verdiğiniz doğal gaz, inanıyoruz ki daha büyük ve önemli stratejik teşebbüslerin de dayanağı olacaktır inşallah." dedi.

Tüm faaliyetlerin akla, mantığa, uluslararası hukuka, iyi komşuluk anlayışına uygun ve hakkaniyetli bir şekilde icra edildiğini aktaran Akar, "?Ancak ülkemizin ve asil milletimizin güvenliğini tehdit eden hiçbir oluşuma, mavi vatanımızdaki hak, alaka ve menfaatlerimizi gasbetmeye çalışan hiçbir girişime asla müsaade etmeyeceğimizi de herkes bilmelidir. Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'de, sadece kendi çıkarlarını gözeten tek yanlı talepleri ve uygulamaları, yani adaların silahlandırılması, 10 millik hava sahası, Meis'e 40 bin kilometrekarelik Deniz Yetki Alanı talebi, akla, uluslararası hukuka ve iyi komşuluk anlayışına kesinlikle uygun değil ve gerçeklerle bağdaşmamaktadır." ifadesini kullandı.

"Mavi vatanda hak ve menfaatlerimizi bundan sonra da korumakta kararlıyız"

Kimsenin Doğu Akdeniz'in en uzun kıyı şeridine sahip ülkesi Türkiye'yi sahillerine hapsedemeyeceğine vurgu yapan Akar, şöyle konuştu:

"Dost ve müttefiklerimizin bizim görüş ve taleplerimizi de objektif, yansız bir bakışla değerlendirmelerini bekliyoruz. Diğer taraftan, Mısır ile Yunanistan arasında yapılan ve aslında her iki ülke halkının çıkarlarına da aykırı olan sözde deniz yetki anlaşması bizim için yok hükmündedir. Bu anlaşma ile öncelikle iki ülke halkına gerçekten haksızlık yapılmıştır. Ayrıca, bölgeyle hiç alakası olmayan bazı ülkelerin Doğu Akdeniz'deki askeri varlığını güçlendireceğine yönelik açıklama ve eylemleri de ittifak ruhu ve dayanışma ile bağdaşmamaktadır. Söylediklerinin hiçbir hukuki temeli de yoktur. Mavi vatanımızda hem KKTC'nin hem de ülkemizin hak, alaka ve menfaatlerini bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da korumakta kararlıyız, azimliyiz ve buna muktediriz. Hiçbir oldu bittiye de asla müsaade etmeyeceğiz.

?Libya ile yaptığımız antlaşmalar da bu konudaki kararlılığımızı ortaya koymuştur. 500 yıllık tarihi ve kültürel bağlarımız olan Libyalı kardeşlerimizin de sonuna kadar yanındayız. ?Dost ve müttefiklerimiz tarafından Suriye'de yapılan hataların burada da tekrarlanmakta olduğunu endişe ile izlemekteyiz. 'Libya Libyalılarındır' anlayışıyla toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini sağlamış, Libyalıların hakkını koruyacak şekilde kalıcı, koordineli bir ateşkes ile barış, huzur ve istikrara kavuşmuş bir Libya için mücadele ediyoruz."

"Güçlü savunma sanayi demek, güçlü ordu demektir"

Türkiye'nin bugün siyasi, askeri ve ekonomik bir güç olarak etki ve ilgi alanını önemli ölçüde arttırdığına ve uluslararası arenada artık bir özne olduğuna dikkati çeken Akar, şöyle devam etti:

"Bu gerçekten hareketle, yerli ve milli savunma sanayisinde ürünleriyle teçhiz edilmiş etkin, caydırıcı ve saygın bir orduya sahip olmak bizler için artık bir tercih değil, zorunluluk haline gelmiştir. Yurt içinde ve sınır ötesinde yerli ve milli savunma sanayi ürünlerimizi son derece etkin bir şekilde kullanarak icra ettiğimiz operasyonlar, bu gerekliliği en açık şekilde ortaya koymuştur. Yüksek teknoloji ürünü yerli ve milli silah sistemlerimizin muharebe sahasındaki etkinliği ve personelimizin bu sistemleri kullanmadaki üstün başarısı tüm dünyanın dikkatini çekmiştir. Başta SİHA'lar olmak üzere birçok savunma sanayi ürününün ihraç ürününe dönüşmesi de bizler için ayrı bir gurur vesilesi olmuştur.

Güçlü savunma sanayi demek, güçlü ordu demektir. Bu yönüyle yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinin kahraman ve fedakar personelimize kazandırdığı hareket kabiliyeti, öz güven, moral ve motivasyon son derece önemli ve asla göz ardı edilmemelidir. Bu öz güven ve motivasyon artık uluslararası alanda adından sıkça söz ettiren savunma sanayii şirketlerimizde de mevcuttur. Bunu büyük bir mutlulukla görmekteyiz. Artık Türk savunma sanayi, hem TSK'nın ihtiyaçlarını karşılamakta hem de yüksek rekabetin yaşandığı uluslararası savunma pazarının önemli oyuncuları arasında yer almaktadır.

Son açıklanan rakamlarla, dünyanın önde gelen ilk 100 savunma kuruluşu arasında 7 firmamızın bulunması bizler için gerçekten büyük bir övünç ve güven kaynağıdır. Bugün Deniz Kuvvetlerimize teslimi yapılacak olan yeni deniz sistemleri de tıpkı Milgem Korveti, Lojistik Destek Gemisi, Çok Maksatlı Amfibi Uçak Gemisi, Altay Tankı, Atak Taarruz Helikopteri, silahlı ve silahsız insansız hava araçları, Hürkuş Eğitim Uçağı ve Göktürk-1 Gözetleme Uydusu gibi tasarımdan üretime savunma sanayimizin el emeği göz nuru ürünleridir. Yeni deniz sistemleri, kritik olaylara müdahale etme imkan ve kabiliyeti yönünden Deniz Kuvvetlerimize önemli bir üstünlük sağlayacaktır."

"Savunma sanayisinde yapabildiğimizi, üretebildiğimizi gördük, bundan sonra da üretmeye devam edeceğiz." diyen Akar, kaybedilen yılların açığını daha hızlı kapatabilmek için hep birlikte bu idrak ve inançla daha çok çalışmak durumunda olduklarını ifade etti.

Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, vakıf şirketleri ve üniversitelerle hep birlikte, omuz omuza, aklın ve bilimin rehberliğinde ciddiyet, samimiyet, diyalog ve koordinasyon içerisinde çalışarak hedeflere çok daha hızlı ulaşılacağına inandığını belirten Akar, gurur duyulan projelerin hayata geçirilmesinde ve başarıyla yürütülmesinde emeği geçenlere, katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

92 model Serçe'ye 45 bin TL verdi, adını da 'Koronasavar' koydu Ekonomi
92 model Serçe'ye 45 bin TL verdi, adını da 'Koronasavar' koydu
Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu 3. Sayfa
Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu
Selde şehit olan asker ve hayatını kaybeden 3 vatandaşın kimlikleri belli oldu 3. Sayfa
Selde şehit olan asker ve hayatını kaybeden 3 vatandaşın kimlikleri belli oldu
Son Dakika: Giresun'da meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı 5'e yükseldi Güncel
Son Dakika: Giresun'da meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı 5'e yükseldi
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak Ekonomi
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak
Suriyeli genç, Haliç'te fotoğraf çekerken boğuluyordu! Çevredeki vatandaşlar son anda kurtardı 3. Sayfa
Suriyeli genç, Haliç'te fotoğraf çekerken boğuluyordu! Çevredeki vatandaşlar son anda kurtardı
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçak gemisi yapma talimatı verdi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçak gemisi yapma talimatı verdi
Giresun'daki sel sonrası bir çuval fındığı almaya çalışan iki fırsatçı gözaltına alındı
Giresun'daki sel sonrası bir çuval fındığı almaya çalışan iki fırsatçı gözaltına alındı
Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı
Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı
Araçtan atladığı öne sürülen annesi gözü önünde ölen Zeynep: Annemi tutumadım
Araçtan atladığı öne sürülen annesi gözü önünde ölen Zeynep: Annemi tutumadım
Koronavirüse direnç gösteren sarımsağın ihracatı durduruldu
Koronavirüse direnç gösteren sarımsağın ihracatı durduruldu
Antalya'da sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı! 3 metrelik çukura sürükledi
Antalya'da sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı! 3 metrelik çukura sürükledi
Madde bağımlısı genç evi savaş alanına çevirip yakmaya çalıştı
Madde bağımlısı genç evi savaş alanına çevirip yakmaya çalıştı
Koronavirüs risk grubunda bulunanlar rapor alarak izinli sayılabilecek
Koronavirüs risk grubunda bulunanlar rapor alarak izinli sayılabilecek
Giresun'a ağustos ayı ortalamasının 1,5 katı bir günde yağdı
Giresun'a ağustos ayı ortalamasının 1,5 katı bir günde yağdı
Milli filimiz 'İzmir', 3 ton ağırlığa ulaşarak yetişkinliğe adım attı
Milli filimiz 'İzmir', 3 ton ağırlığa ulaşarak yetişkinliğe adım attı
Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü
Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü
14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı
14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı
Ryan Babel, 2 yıl sonra Galatasaray'dan ayrılacağını söyledi
Ryan Babel, 2 yıl sonra Galatasaray'dan ayrılacağını söyledi
İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 50'nin altına düştü
İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 50'nin altına düştü
Milan, Hakan Çalhanoğlu'na yıllık 3 milyon euro maaş teklif etti
Milan, Hakan Çalhanoğlu'na yıllık 3 milyon euro maaş teklif etti
Genç Osman'ın ani ölümü ikizleri ayırdı! Karantinada olan aile, oğullarını son yolculuğuna uğurlayamadı
Genç Osman'ın ani ölümü ikizleri ayırdı! Karantinada olan aile, oğullarını son yolculuğuna uğurlayamadı
Kozan'da çıkan orman yangını büyüdü, köyler boşaltılıyor
Kozan'da çıkan orman yangını büyüdü, köyler boşaltılıyor
Mahalleyi saran kötü kokular komşuları harekete geçirdi, bir evde cansız beden bulundu
Mahalleyi saran kötü kokular komşuları harekete geçirdi, bir evde cansız beden bulundu
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti
Beyrut'ta patlamadan etkilenen hayvanlar böyle kurtarılıyor
Beyrut'ta patlamadan etkilenen hayvanlar böyle kurtarılıyor
Türkiye'nin en yaşlısı 'Dadaş pirana' görenleri hayrete düşürüyor!
Türkiye'nin en yaşlısı 'Dadaş pirana' görenleri hayrete düşürüyor!
Efsane boksör Mike Tyson, Badou Jack ile birlikte namaz kıldı
Efsane boksör Mike Tyson, Badou Jack ile birlikte namaz kıldı
Fenerbahçe, Roma'lı Diego Perotti'ye 16.4 Milyon TL bonservis bedeli ödeyecek
Fenerbahçe, Roma'lı Diego Perotti'ye 16.4 Milyon TL bonservis bedeli ödeyecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Hacı Bektaş Hulusi Akar Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Can Yaman Hande Erçel Cüneyt Arkın Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Fuat Çapa Can Bartu Eddie Newton Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Sel Kaza Dereli Giresun
Şu an buradasınız: Yeni Deniz Sistemleri Teslim Töreni - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.8.2020 17:24:07. #1.15#
title