Yeni Delhi yönetiminden taciz önlemi: Toplu taşıma kadınlara ücretsiz olacak

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de federal yönetim, sıkça yaşanan taciz vakalarının önüne geçmek için toplu taşıma kullanan kadınların sayısını arttırma yoluna gidiyor. Yetkililer bu amaçla metro ve otobüslerin kadınlara ücretsiz olacağını ilan etti. Muhalefet ve kadın hakları dernekleri seçimlere kısa bir süre kala alınan kararı seçim hilesi olarak nitelendirdi.

Yeni Delhi Eyalet Başbakanı Arvind Kerriwal teklifi, "Toplu taşımanın kadınlar için en güvenli yol olduğu düşüncesinden yola çıkarak metro ve otobüsleri ücretsiz yapmaya karar verdik" sözleriyle açıkladı. Kerriwal uygulamanın 2-3 ay içinde başlayacağını ve yaklaşık 100 milyon dolara mal olacağını belirtti. Euronews.com'da Görüntüle