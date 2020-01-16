Yeni Delhi'deki kadınların oturma eylemi farklı kentlere ilham verdi

16.01.2020 11:38 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:38

Hindistan'da Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakan Vatandaşlık Yasası'na karşı Yeni Delhi'deki kadınların bir aydır sürdürdüğü oturma eylemi, ülkenin çeşitli kentlerindeki kadınlara ilham oldu.

Hint basınındaki haberlere göre, ülkenin farklı şehirleri, Yeni Delhi'nin güneyinde Shaheen Bagh banliyösünde oturma eylemi yapan, çoğunluğu kadın yüzlerce kişinin protesto biçiminden etkilenen göstericilerin oturma eylemine sahne oluyor.

Batı Bengal eyaletinin başkenti Kalküta'da, kadınların oturma eylemi 8 gündür sürüyor.

Kalküta'nın Park Circus Meydanı'nda devam eden oturma eylemine, eyaletin çeşitli bölgelerinden; aralarında ev hanımı, öğretmen, hemşire, üniversite öğrencisi ve iş insanlarının bulunduğu çok sayıda gösterici katıldı.

Ülkedeki son gelişmelere, tepkilerini oturarak gösteren kadınlar, protestonun kadın, erkek, Müslüman veya Hindularla ilgili değil, Hindistan'la ilgili olduğunu belirtiyor.

Eylem, yasa geri çekilene kadar sürecek

Racastan eyaletinin Kota şehrinde Bayramgah (Eidgah) alanının dışında bir araya gelen yüzlerce kadın, oturma eylemini 3 gündür sürdürüyor.

Göstericiler, Kota'nın Yeni Delhi'nin Shaheen Bagh'ı olduğunu dile getiriyor.

Oturma eylemine katılan 28 yaşındaki Şifa Halid, yaptığı açıklamada, "Ülkenin kadınları, Vatandaşlık Yasası'ndaki değişiklik (CAA) ve Ulusal Vatandaşlık Sicili'ne (NRC) karşı protesto gösterisi organize ettiğinde Kotalı kadınlar bunun nasıl dışında kalabilirdi?" dedi.

Kotalı kadınların Shaheen Bagh'daki protestoculardan ilham aldığını vurgulayan Halid, yeni yasanın, anayasanın ruhuna aykırı olduğunu vurguladı.

Çok sayıda kadının, ev işlerini bitirdikten sonra gösteriye katıldığını anlatan 39 yaşındaki Şabana Ferhat da "Oturma eylemi, Vatandaşlık Yasası'ndaki değişiklik geri çekilene dek devam edecek." ifadesini kullandı.

"Adalet istiyoruz"

Uttar Pradeş eyaletinin Rampur bölgesinde de yaklaşık 200 kadın oturma eylemine başladı.

İki gündür devam eden eylemde, kadınlar, polis şiddetini protesto ediyor ve gösteriler sırasında gözaltına alınan aile üyelerinin serbest bırakılmasını talep ediyor.

Soyadını açıklamayan Şahin, "Vatandaşlık Yasası'na ve yasayı protesto eden masum insanları gözaltına alan bölge yönetimine karşıyız." dedi.

Jama Camisi'nde eylemlerini sürdüren göstericiler, "Adalet istiyoruz" şeklinde dövizler taşıdı.

Shaheen Bagh ve Allahabad'daki gösteriler sürüyor

Yaklaşık bir haftadır Uttar Pradeş eyaletinin Prayagraj (Allahabad) şehrinde binlerce gösterici oturma eylemini sürdürüyor.

Mansur Ali Khan Parkı'nda, çoğunluğu kadınlardan oluşan göstericiler, yasa geri çekilene kadar parktaki eylemlerine devam edeceğini bildirdi.

Öte yandan, ülkenin çeşitli şehirlerindeki protestolara ilham veren, Yeni Delhi'nin güneyinde Shaheen Bagh banliyösündeki eylem bir ayını doldurdu.

Müslümanlar yasa kapsamının dışında kalıyor

Ülkenin çeşitli eyaletlerinde 31 Aralık 2014'ten önce ülkeye giren gayrimüslim göçmenlere vatandaşlık verilmesine imkan tanıyan ancak aynı durumdaki Müslümanları bu kapsamın dışında tutan yasa, 9 Aralık'tan bu yana protesto ediliyor.

Vatandaşlık Yasası'ndaki değişikliğe karşı ülke çapında düzenlenen gösterilerde, protestocularla polis arasında çıkan çatışmalarda 19'u Uttar Pradeş'te olmak üzere, 25 kişi hayatını kaybetmişti.

Yürürlüğe giren kanun kapsamında özellikle Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'da dini baskıdan kaçan Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hristiyanlar kimliklerini ve Hindistan'da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek, aynı pozisyondaki Müslümanlar ise kapsam dışında tutulacak.

Yasa, dünyada en çok Müslüman nüfusa sahip ikinci ülke Hindistan'da, 200 milyon Müslüman'ı ikinci sınıf vatandaş haline getirmek ve birçoğunu vatansız bırakmak için atılan bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: AA