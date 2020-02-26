Yeni Delhi'de vatandaşlık yasasına karşı protestolarda 4 günde 27 kişi öldü

26.02.2020 18:08 | Son Güncelleme: 26.02.2020 18:08

Hindistan'da, Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen "Vatandaşlık Yasası"na karşı protestolarda bugüne kadar 50 sivil hayatını kaybetti.

Hint basınındaki haberlere göre, başkent Yeni Delhi'nin kuzeydoğu bölgelerinde 4 gündür devam eden gösterilerde, bir emniyet amiri ve istihbarat görevlisinin de aralarında bulunduğu 27 kişi yaşamını yitirdi.

Yetkililer, olaylarda 56'sı polis, en az 200 kişinin yaralandığını, hastaneye kaldırılan çok sayıda kişide kurşun yarası bulunduğunu aktardı.

Ülkede 2019 aralık ayında başlayan ve iki ayı aşkın süredir devam eden protestolarda ölen sivillerin sayısı 50'ye çıktı.

Şiddet olaylarıyla ilgili 100'ün üzerinde kişi de gözaltına alındı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Barış ve uyum ahlakımızın merkezindedir. Delhi'deki tüm erkek ve kız kardeşlerime barışı ve kardeşliği her zaman sürdürmeleri için çağrıda bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

Delhi Başbakanı Arvind Kejriwal, İçişleri Bakanı Amit Şah'a, şiddetin yaşandığı bölgelere asker konuşlandırmaya çağırdı.

Muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongresi'nin (INC) Başkanı Sonia Gandi de yaptığı açıklamada, Amit Şah'ın istifasını istedi.

Bölge halkı polisin niyetinden şüpheli

Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval, şiddetin yaşandığı bölgelere giderek, halkla görüştü.

Görüşmede, ismi açıklanmayan kız öğrenci, Doval'a, olaylar karşısında devletten güçlü bir adım atmasını talep ederek, polisin görevini yapmadığını savundu.

Doval, daha sonra yaptığı açıklamada, halkın "Delhi Polisi'nin kabiliyet ve niyetinden" şüphe duyduğunu ifade etti.

Öte yandan, ABD'nin Yeni Delhi Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, başkentin kuzeydoğu bölgelerindeki şiddet olaylarına karşı ABD vatandaşlarından ihtiyatlı olmaları istendi.

Şiddet olayları sosyal medyaya yansıdı

Sosyal medyaya düşen görüntülerde, Hindu milliyetçilerinden oluşan bir grubun protestolarda hayatını kaybeden bir kişinin cesedini sürüklediği görüldü.

Olayların yaşandığı Ashok Nagar bölgesinde de bir grup Hindu gösterici, bir caminin minaresine tırmandı.

Minarenin üzerine çıkan kişiler, hilali yerinden sökmeye çalışırken, çevredekilerin de yardımıyla minareye bayrak asılması ve zarar verilmesi üzerine alkış sesleri duyuldu.

Bazı görüntülerde, Müslüman ailelerin şiddetin yaşandığı bölgelerden eşyalarıyla birlikte taşındığı gözlemlendi.

Trump "Vatandaşlık Yasası"nı tartışmak istemedi

Hint basınındaki haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump'ın ziyaret ettiği ülkelerin liderlerini eleştirmekten kaçındığına işaret edildi.

Trump'ın, "Vatandaşlık Yasası"nı tartışmak istemediğinin vurgulandığı haberlerde, Hindistan'ın halkı için doğru kararı vereceği yorumunu yaptığı kaydedildi.

Müslümanlar yasa kapsamı dışında kalıyor

Hindistan'ın çeşitli eyaletlerinde 31 Aralık 2014'ten önce ülkeye giren gayrimüslim göçmenlere vatandaşlık verilmesine imkan tanıyan ancak aynı durumdaki Müslümanları kapsam dışı tutan düzenleme, 9 Aralık 2019'dan bu yana protesto ediliyor.

Yürürlüğe giren kanun kapsamında, özellikle Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'da dini baskıdan kaçan Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hristiyanlar, kimliklerini ve Hindistan'da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek, aynı pozisyondaki Müslümanlar ise kapsam dışında tutulacak.

Yasa, dünyada en çok Müslüman nüfusa sahip ikinci ülke olan Hindistan'da, 200 milyon Müslüman'ı ikinci sınıf vatandaş haline getirmek ve birçoğunu vatansız bırakmak için atılan bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: AA