Yeni Delhi'de Vatandaşlık Yasası'ndaki değişiklik protesto edildi

29.01.2020 17:50 | Son Güncelleme: 29.01.2020 17:50

Hindistan'da Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakan Vatandaşlık Yasası'na karşı protestolar aralık ayından bu yana devam ediyor.

Hint basınındaki haberlere göre, başkent Yeni Delhi'de Jantar Mantar Meydanı'nda düzenlenen gösteriye üniversite öğrencileri, sivil toplum örgütleri, başkentin güneyindeki Shaheen Bagh banliyösündeki protestocular ve Uttar Pradeş, Racastan, Haryana ve Pencap gibi farklı eyaletlerden binlerce kişi katıldı.

Başkentteki gösteriye katılmak için Racastan eyaletinden 400 kişi ile gelen iş insanı Naim Rabbani, yaptığı açıklamada, Vatandaşlık Yasası'ndaki değişikliğin Müslümanları içermediği için "ayrımcı" olduğunu ifade etti. Rabbani, "Anayasayı son nefesimize kadar kurtarmaya çalışacağız." dedi.

Cammu Keşmir'deki Siaçin Buzulu'nda ordu mensubu olarak hizmet ettiğini ifade eden Muhammed Javid de yasa karşıtı gösterilere katılabilmek için ordudan ayrıldığını kaydetti.

Javid, atalarının Hindistan için savaştığını anımsatarak, "Hepimiz Hindistanlıyız. Ben (Vatandaşlığımı ispat etmek için) hiçbir belge göstermeyeceğim." diye konuştu.

Göstericiler, "Adalet istiyoruz, yasaya karşıyız" yazılı dövizler taşıdı ve yasa karşıtı slogan attı.

Müslümanlar yasa kapsamının dışında kalıyor

Hindistan'ın çeşitli eyaletlerinde 31 Aralık 2014'ten önce ülkeye giren gayrimüslim göçmenlere vatandaşlık verilmesine imkan tanıyan ancak aynı durumdaki Müslümanları bu kapsamın dışında tutan düzenleme, 9 Aralık 2019'dan bu yana protesto ediliyor.

Vatandaşlık Yasası'ndaki değişikliğe karşı ülke çapında düzenlenen gösterilerde, protestocularla polis arasındaki çatışmalarda, 19'u Uttar Pradeş'te olmak üzere 25 kişi hayatını kaybetmişti.

Yürürlüğe giren kanun kapsamında özellikle Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'da dini baskıdan kaçan Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hristiyanlar kimliklerini ve Hindistan'da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek, aynı pozisyondaki Müslümanlar ise kapsam dışında tutulacak.

Yasa, dünyada en çok Müslüman nüfusa sahip ikinci ülke olan Hindistan'da, 200 milyon Müslüman'ı ikinci sınıf vatandaş haline getirmek ve birçoğunu vatansız bırakmak için atılan bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: AA