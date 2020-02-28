Yeni Delhi'de vatandaşlık yasası karşıtı protestolarda 5 günde 40 sivil öldü

28.02.2020 18:10 | Son Güncelleme: 28.02.2020 18:10

Hindistan'da, Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan, ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen "Vatandaşlık Yasası"na karşı başkent Yeni Delhi'deki protestolarda 40 sivil hayatını kaybetti.

Hint basınındaki haberlere göre, başkentin kuzeydoğu bölgelerinde 23 Şubat Pazar gününden bu yana süren protestolar görece azaldı.

Olaylarda, 40 sivilin yanı sıra bir emniyet amiri ve bir istihbarat görevlisi yaşamını yitirirken, 70'i emniyet mensubu 300'den fazla kişi ise yaralandı. Hastaneye kaldırılan 80'den fazla kişide de mermi yarası tespit edildi.

Yetkililer 630'dan fazla kişinin gözaltına alındığını, gösterilerin yaşandığı bölgelere yaklaşık 7 bin 500 güvenlik görevlisi konuşlandırıldığını bildirdi.

Olayların meydana geldiği yerlerde yaşayan çok sayıda Müslüman ailenin ise bu bölgelerden ayrıldığı belirtiliyor.

Yeni Delhi'deki sivil kayıplarla birlikte ülkede Aralık 2019'dan bu yana devam eden protestolarda ölen sivillerin sayısı 65'e yükseldi.

Öte yandan, eleştirilerin hedefi ve yarın emekliye ayrılacak Delhi Emniyet Müdürü Amulya Patnaik'in yerine S.N Shrivastava atandı.

Radikal milliyetçi Hindu çete araçları ateşe verdi

BBC'deki habere göre, 25 Şubat akşamı Yeni Delhi'ye komşu Uttar Pradeş eyaletinde görevli başkomiser Niraj Jadaun, 40 ila 50 kişiden oluşan radikal milliyetçi Hindu çetenin araçları ateşe verdiğini ve içlerinden birinin elindeki molotofkokteyli ile bir eve girdiğini gördüğünü belirtti.

Görev bölgesini bırakıp farklı bir eyalete geçip geçmeme konusunda tereddüt yaşadıktan sonra gruba müdahale etmek üzere eyalet sınırını geçen Jadaun, ekibinin de kendisini takip ettiğini, grubu durdurmak için pazarlık yapmaya çalıştığını, aksi halde polisin kendilerine ateş açacağını söylediğini bildirdi.

Niraj Jadaun, bir süre daha taş ve sopa fırlatmaya devam eden grubun, daha sonra olay yerini terk ederek uzaklaştığını kaydetti.

Sosyal medyada, polis memuru ve ekibinin olaya müdahalesi ise takdir topladı.

Müslümanlar yasa kapsamı dışında kalıyor

Hindistan'ın çeşitli eyaletlerinde 31 Aralık 2014'ten önce ülkeye giren gayrimüslim göçmenlere vatandaşlık verilmesine imkan tanıyan, ancak aynı durumdaki Müslümanları kapsam dışı tutan düzenleme 9 Aralık 2019'dan bu yana protesto ediliyor.

Yürürlüğe giren kanun kapsamında, özellikle Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'da dini baskıdan kaçan Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hristiyanlar, kimliklerini ve Hindistan'da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek, aynı pozisyondaki Müslümanlar ise kapsam dışında tutulacak.

Yasa, dünyada en çok Müslüman nüfusa sahip 2'nci ülke olan Hindistan'da, 200 milyon Müslüman'ı 2'nci sınıf vatandaş haline getirmek ve birçoğunu vatansız bırakmak için atılan bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: AA