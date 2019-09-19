Yeni Delhi'de trafik cezalarındaki artış protesto edildi

19.09.2019 17:00

YENİ Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de üç tekerli taksi tuk tuk, taksi ve otobüs şoförleri 1 Eylül'de yürürlüğe giren Motorlu Araçlar Yasası'nı protesto etmek için yol kapatma eylemi yapıldı.

Şehirdeki 41 derneğin çatı kuruluşu Ulaştırma Birliği Cephesi Derneklerinin (UFTA) çağrısıyla düzenlenen eylemde, trafik cezalarının yeni yasayla neredeyse 10 katına çıkarılması protesto edildi.

Bazı bölgelerde protestoların yerini şiddete bıraktığı kaydedilirken, eyleme katılan araç sahiplerinin otobüs ve taksileri durdurduğu ve yolcuları inmeye zorladığı belirtildi.

Eylemcilerin kapattığı yollar nedeniyle şehir içi ulaşımda aksamalar yaşanırken, UFTA Genel Sekreteri Shyamlal Gola, göstericilere sükuneti koruma çağrısında bulundu.

Hindistan Yol Taşımacılığı ve Karayolları Bakanı Nitin Gadkari ise trafik kazalarında her yıl 100 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği ve 500 bin kişinin de yaralandığına dikkati çekerek, yol güvenliğini iyileştirmek için trafik cezalarındaki artışın gerekli olduğunu vurguladı.

Yeni trafik kanuna göre, asgari ceza 1,4 dolardan 7 dolara çıkarıldı. Ehliyetsiz araç kullanmanın cezası ise 14 dolardan 70 dolara yükseltildi.

Kaynak: AA