Yeni Delhi'de maaşları ödenmeyen doktorlar iş bıraktı
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Yeni Delhi'de maaşları ödenmeyen doktorlar iş bıraktı

26.10.2020 14:27 | Son Güncelleme: 26.10.2020 14:27
Yeni Delhi'de maaşları ödenmeyen doktorlar iş bıraktı

YENİ Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki hastanelerde maaşları ödenmeyen sağlık çalışanları iş bırakma eylemi düzenledi.

YENİ Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki hastanelerde maaşları ödenmeyen sağlık çalışanları iş bırakma eylemi düzenledi.

Ülke basınındaki habere göre, Yeni Delhi'deki hastanelerde doktorlardan bazıları haziran ayından bu yana maaşlarının ödenmediği gerekçesiyle açlık grevini sürdürürken, diğerleri de iş bırakma eylemi yaptı.

Yerleşik Doktorlar Derneğinden yapılan açıklamada, pandemi döneminde zor koşullarda çalışan sağlık çalışanlarının durumunun hükümet tarafından görmezden gelindiği, yetkililerle yapılan görüşmelerin sonuç vermediği ifade edildi. Açıklamada bu duruma çözüm bulunmazsa, açlık grevi ve iş bırakma eyleminin süreceği ifade edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastanesi Hindu Rao'daki doktorlardan bazıları birkaç gün önce açlık grevine başlamıştı. Hindu Rao'da doktorlar ve sağlık personeli, maaşlarının ödenmediği gerekçesiyle 6 Ekim'de greve gitmişti.

Yerleşik Doktorlar Derneği, eyalet başbakanı ve sağlık bakanına, Hindu Rao Hastanesindeki durumu kınayan bir mektup göndermişti.

Karnataka eyaletinde yaklaşık 5 bin doktor da iki hafta önce daha iyi bir maaş politikası talebiyle greve gitmişti.

Başkent yönetimi, son zamanlarda sağlık çalışanlarının grev ve protestolarının artmasının ardından 4 Ekim'de sağlık hizmetleriyle ilgili "greve gitmeyi, iş birliğinden kaçınmayı, itaatsizlik veya işin reddini" yasaklayan bir emir yayımlamıştı.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 480 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 119 bin 14'e yükseldi. Ülkede son 24 saatte 45 bin 148 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 7 milyon 909 bin 959'a çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik

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