Yeni Delhi'de Hindistan Yüksek Mahkemesi avukatlarından protesto

14.01.2020 17:33 | Son Güncelleme: 14.01.2020 17:33

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Yüksek Mahkeme avukatları, Ulusal Vatandaşlık Sicili (NRC) ve Ulusal Nüfus Sicili (NPR) uygulamaları ile Vatandaşlık Yasası'ndaki değişikliğe (CAA) karşı protesto gösterisi düzenledi.

Hint basınında yer alan haberlere göre, başkentteki Hindistan Yüksek Mahkemesi önünde bir araya gelen yüzlerce avukat, Jantar Mantar meydanına yürüdü.

Yürüyüşe katılan avukatlar, "Demokratik kurumları koruyun, avukatların CAA, NRC, NPR'ye karşı protesto yürüyüşü" yazılı dövizler taşıdı.

Bazı göstericilerin, değişikliğin, anayasaya aykırı olduğu yönünde sloganlar attığı görüldü.

Müslümanlar yasa kapsamının dışında kalıyor

Ülkenin çeşitli eyaletlerinde 31 Aralık 2014'ten önce ülkeye giren gayrimüslim göçmenlere vatandaşlık verilmesine imkan tanıyan ancak aynı durumdaki Müslümanları bu kapsamın dışında tutan yasa, 9 Aralık'tan bu yana protesto ediliyor.

Vatandaşlık Yasası'ndaki değişikliğe karşı ülke çapında düzenlenen gösterilerde protestocularla polis arasında çıkan çatışmalarda 19'u Uttar Pradeş'te olmak üzere 25 kişi hayatını kaybetmişti.

Yürürlüğe giren kanun kapsamında, özellikle Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'da dini baskıdan kaçan Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hristiyanlar kimliklerini ve Hindistan'da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek, aynı pozisyondaki Müslümanlar ise kapsam dışında tutulacak.

Yasa, dünyada en çok Müslüman nüfusa sahip ikinci ülke Hindistan'da, 200 milyon Müslüman'ı ikinci sınıf vatandaş haline getirmek ve birçoğunu vatansız bırakmak için atılan bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: AA